Cristina Gutiérrez, de ganar el Dakar a volcarse en Valencia: «Era como si estuviéramos en la guerra»

En estas semanas tan difíciles que atraviesa España y especialmente la Comunidad Valenciana tras los trágicos efectos de la DANA son varias las caras conocidas del mundo del deporte que han destacado más por su implicación en la restauración del orden tras esta catástrofe que por sus actuaciones deportivas. Una de ellas es Cristina Gutiérrez (Burgos, 1991), que hace cuestión de diez meses se convertía en la primera piloto española en ganar el rally Dakar y ahora se bajaba al barro para ayudar con su 4×4 a los pueblos valencianos que más lo necesitaban.

«Dio la casualidad de que me escribió un grupo de bomberos porque necesitaban 4×4 con capacidad de arrastre y gente experimentada y justamente eso me pilló perfecto y me bajé para allá», relata a OKDIARIO la burgalesa, que reside en Barcelona y acababa de aterrizar desde Inglaterra para adentrarse en esos territorios que demandan más ayuda que cualquier otro.

Su paso por Catarroja, Picaña y Masanasa dejó huella, pero desquitándose de cualquier atisbo de afán de protagonismo, Cristina Gutiérrez se marchó de allí con el pensamiento de que «estamos aprendiendo mucho nosotros de ellos»: «Todo el rato me decían que no sabían cómo iban a pagar toda la ayuda que están recibiendo cuando realmente los que tenemos que agradecer la reacción suya somos nosotros».

«He alucinado con la capacidad de reacción que ha tenido el pueblo valenciano de salir adelante pese a las dificultades y la tragedia. Me conmovió que te reconozcan las cosas, que te sonrían y que tengan ganas de sonreír teniendo allí un destrozo monumental. Es como si fueras a un vertedero gigante», reconoce.

Un ejemplo de solidaridad y de organización

Su gran cometido era no participar en ese «colapso de gente» con el que se están encontrando las zonas más dañadas, por lo que su llamamiento a través de las redes sociales fue decisivo: «Cuando llegamos sentí descontrol, costaba ver a la gente organizada. Funcionó muy bien y a través de las actualizaciones fuimos cribando y filtrando las localizaciones más necesarias para actuar».

Lo más duro para ella, sin duda, fue el deterioro humano: «Lo veía por la televisión todo el rato, pero cuando lo pisas, hueles las calles, ves a la gente trabajando, a los abuelitos pidiéndote comida desde un segundo porque no pueden bajar a la calle o chicas con hijos muy pequeños pidiéndote pañales como si estuviéramos en la guerra… Son cosas muy fuertes de vivir».

Cristina Gutiérrez llama al orden y a la «organización de toda esa ayuda que está recibiendo el pueblo valenciano con comida, material de limpieza porque llega todo a una nave grande y luego no tienen manera de distribuirlo». «Pediría más gente al mando de toda esta oleada de ayuda y que dure meses, que no dure sólo estas dos o tres primeras semanas. La gente va a necesitar ayuda muchos meses», demanda.

«Hay que ir organizados de alguna manera porque si no colapsamos. Los primeros días ya había mucha gente y no me quiero imaginar conforme la gente vaya llegando se va a ir colapsando más. Hay tener claro lo que vas a hacer y no estar dando vueltas por los pueblos a ver cómo podemos ayudar, sino que vayas viendo peticiones y te dirijas concretamente a ese sitio donde se te necesita», detalla desde su experiencia una piloto de récord que a sus 32 años no para de hacer historia y que con esta historia de solidaridad también se ha transformado en un ejemplo para la sociedad.

El próximo reto de Cristina Gutiérrez

Si en 2017 Cristina Gutiérrez pasaba a ser la primera mujer española en acabar el Dakar, siete años más tarde (2024) ganaría la categoría Challenger en la última etapa. Su próximo hito lo escribirá el año que viene cuando se convierta en la segunda mujer de la historia en competir con un equipo oficial, Dacia. «Estoy muy ilusionada porque lo estamos preparando desde marzo y las pruebas van muy bien», avanza.

«Es difícil ponerse un objetivo en el primer año del coche, del equipo y el mío en Ultimate (máxima categoría del Dakar), pero sí es verdad que los últimos entrenamientos y la última carrera me han servido para saber dónde estoy. Estamos muy cerquita del ritmo de cabeza y creo que se pueden hacer muy buenas cosas. No me pondría ahora mismo entre los cinco primeros porque no lo veo realista», zanja con esa pizca de cautela de la que es debutante.