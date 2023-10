Cristiano Ronaldo pone fin a los rumores sobre su retirada

Cristiano Ronaldo no se cansa de hacer goles. A sus 38 años sigue demostrando que no tiene límites y este viernes ayudó con un doblete a Portugal para conseguir el pase a la Eurocopa 2024. El ex del Real Madrid, si no ocurre nada extraño, disfrutará de su sexto torneo internacional europeo, donde además ya fue campeón en 2016. Tras el partido ante Eslovaquia, el delantero zanjó los rumores sobre su retirada.

«Estoy disfrutando del momento, que es bueno, me siento bien, mi cuerpo está respondiendo a lo que le he dado en los últimos años. Estoy feliz tanto en la selección como en el club. He marcado muchos goles y me siento bien físicamente», declaró Cristiano a la prensa tras el partido de Portugal.

«A nivel personal estoy muy contento con lo que he hecho. Ahora hay que seguir, tenemos unos cuantos partidos más y hay que perfeccionar la máquina. El equipo ha estado muy bien y con diferentes sistemas», añadió Cristiano Ronaldo.

Por otro lado, el delantero del Al-Nassr elogió a Roberto Martínez, seleccionador de Portugal: «Nos clasificamos porque jugamos bien, tenemos un buen equipo y un excelente entrenador. No es casualidad que nos hayamos clasificado».

Después, no tuvo problemas en hablar sobre su retirada: «Ahora no he decidido nada sobre mi futuro. No pienso en ello, pienso en el corto plazo y siempre intento disfrutar del momento. Espero estar en la Eurocopa 2024, todavía queda mucho tiempo. Espero no tener ningún problema ni lesión. Me encanta jugar con Portugal, siempre es mi casa».

Ante Eslovaquia, Cristiano Ronaldo llegó hasta los 73 goles después de haber cumplido los 30 años. Más goles que ningún otro jugador ha marcado nunca a su edad con Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, España, Holanda, Suecia, Croacia, Dinamarca, Uruguay, Colombia, Chile, México, Estados Unidos, Egipto, Ghana y hasta 176 países más.

El portugués suma en total con la camiseta de la selección portuguesa un total de 125 goles en 202 partidos. Esto hizo que la afición de su país le realizara un gran reconocimiento por su doble centenario a nivel selecciones.

Reto de los 1.000 goles

Cristiano subrayó que ahora piensa «a corto plazo», y uno de los objetivos que se ha marcado es llegar a los 900 goles, tras una conversación esta semana con el presidente del Oporto, Jorge Nuno Pinto da Costa, que le retó a alcanzar los 1.000.

Va a ser bastante difícil, pero se trata de ver cómo estoy mentalmente, mi motivación. Si, físicamente, las piernas me tratan tan bien como yo a ellas… Ya veremos, son etapas pequeñas. Hasta llegar a los 1.000, primero hay que llegar a los 900. Creo que lo conseguiré», declaró. El ex delantero del Real Madrid, que ha marcado 857 goles en su carrera profesional, se mostró «confiado en llegar a los 900, pero 1.000 goles son muchas piedras que romper».

Además, Ronaldo llegó este viernes a los 700 goles sin contar los de penalti. Si sumamos las penas máximas, el portugués alcanzó los 857 goles como futbolista profesional y es cuestión de tiempo que llegue a esa icónica cifra de los 900. No será fácil, pero no hay reto complicado para el ex delantero del Real Madrid.