El hat-trick de Cristiano Ronaldo ante el Norwich no sólo significó su triplete número 50 a nivel de clubes a lo largo de su dilatada trayectoria, no. También significó algo más para el portugués. En su fichaje con el Manchester United el luso añadió una cláusula en relación al número de goles que lograba esta temporada en su vuelta a Old Trafford. Si a sus 37 años lograba superar una vez más la barrera de los 20 goles desbloquearía una cláusula que le deja un millón de euros en su bolsillo.

Felicidad plena la que mostró Cristiano Ronaldo ante el Norwich. Jugaban en Old Trafford y el partido se puso de cara muy rápido. Tras un robo sencillo de Elanga en el área, el portugués hizo el primero a los siete minutos de juego. Todo un regalo. Pasada la media hora de partido, tras un córner, se alzó en el área para hacer el 2-0 y poner todo de cara. Pero el Norwich tenía mucho que decir aún y los Red Devils demostraron de nuevo el porqué de su errática temporada. Dos incursiones muy precisas de los visitantes acabaron en goles de Dowell y Pukki para el 2-2.

Pero la esencia de Cristiano radica en las gestas como la que selló a falta de un cuarto de hora para el final del partido con un auténtico golazo de libre directo. Ayudó la barrera, también el portero, pero el tercero que significaba el 3-2, el gol de la victoria, su hat-trick y el tanto número 21 esta temporada, algo que desbloqueaba uno de los retos que incluyó el portugués en su contrato y que le reportaría un jugosa cantidad de dinero por hacer lo que más le gusta: hacer goles.

En lo firmado por Cristiano Ronaldo con el Manchester United se incluía una cláusula bonificadora por goles. Si el portugués lograba alcanzar la cifra de los 20 goles este curso se activaba un plus más allá de su salario de 850.000 euros. Además, cada hat-trick que logre el luso tiene un premio de 150.000 euros. Es por ello que el encuentro ante el Norwich fuera tan especial para él. No sólo por los tres goles logrados y la victoria, sino porque también ello suponía una bonificación económica de un millón de euros. Casi nada.

Pero hay más. Cada gol que logra el portugués le reporta unos 100.000 euros. Si sigue con esta proyección goleadora aún puede ingresar otros cuantos de miles a costa de sus goles y el Manchester United. El equipo aún busca ocupar puestos de Champions League. Son quintos con 54 puntos, los mismos que el Arsenal, y están a tres del Tottenham (57), cuarto clasificado.

La rumorología sigue muy de cerca al luso, que están en el punto de mira por su rendimiento. Recientemente fue polémico su cruce de declaraciones con Wayne Rooney, que afirmaba que Cristiano debía dejar su sitio en el United para otros jugadores más jóvenes. Su futuro, pese a restarle otro año más de contrato, está en el airea. Según medios ingleses, la llegada la próxima temporada de Erik Ten Hag a los Red Devils podría conllevar la salida del portugués.