«Tiene muchos cojones, me gustan las personas así». Quien así habla (y perdón por el taco) es Cristiano Ronaldo sobre Simeone. Su frase, emitida por Amazon para el documental sobre la vida de El Cholo, resume en pocas palabras lo que CR7 piensa sobre el entrenador del Atlético de Madrid: que es uno de los mejores del mundo y el ideal para reconstruir un equipo como el United con un vestuario lleno de egos y con mucha gente joven.

Cristiano Ronaldo regresó el verano pasado al Manchester United con el objetivo de darle el último impulso a su imponente e histórica carrera. Era la guinda de un elenco de estrellas, de Varane a Jadon Sancho, pasando por Pogba, Rashford, De Gea, Bruno Fernandes… puestas a las órdenes de un Solksjaer al que pronto le vino muy grande la gestión de ese vestuario. Era la historia del taxista al volante de un Ferrari.

Cuando se estrelló Solksjaer el United llamó a Zidane. Hasta Cristiano Ronaldo presionó para que su ex entrenador se sentara en el banquillo del Old Trafford. Pero Zizou no lo veía claro y aún sigue sin verlo. El ex entrenador del Real Madrid volverá a ser el primero de la lista del Manchester este verano, pero si no se decide pronto, los red devils irán a por Simeone, un técnico contrastado que cuenta con el aval de Cristiano Ronaldo, el jefe del vestuario.

CR7 y Simeone, almas gemelas

Cristiano Ronaldo y Simeone se han enfrentado en múltiples ocasiones. Se respetan y se admiran mutuamente y nunca lo han ocultado. Podría decirse que ambos tienen más que parecidos razonables. Competitivos, insaciables, brutalmente sinceros, intensos… CR7 y El Cholo viven cada partido como si fuera el último de su carrera. Son almas gemelas.

Por eso no es de extrañar que Cristiano, que ya apoyó la opción de Zidane y que incluso llegó a sugerir el nombre de Luis Enrique como posible inquilino del banquillo del United, esté como loco con la idea de que la reconstrucción del Manchester sea dirigida desde el banquillo por El Cholo Simeone, una puerta que se abrirá o no según lo que quiera el técnico.