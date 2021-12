Ya es oficial. Es la peor crisis de la era Simeone. En 381 partidos en los que el argentino ha dirigido al equipo nunca se habían sufrido tres derrotas consecutivas en Liga. Los nueve puntos cedidos ante Mallorca, Real Madrid y Sevilla no sólo han fulminado las opciones de revalidar el título de Liga, sino que también comprometen seriamente la segunda posición. Ahora sólo queda cerrar el año el miércoles en Granada y prepararse luego para afrontar un mes de enero que será decisivo, con la Copa y la Supercopa de España.

Nadie. Ni siquiera el más pesimista de los seguidores rojiblancos, podía imaginarse que el equipo despediría así 2021. Sin ninguna opción en la Liga, pese a contar con la que muchos consideraban la mejor plantilla de su historia, y a ocho puntos de la segunda plaza. Es una crisis sin precedentes en la última década que sólo queda amortiguada por la clasificación para octavos de final de la Champions.

Resulta muy difícil explicar qué ha sucedido. El equipo comenzó bien, con dos victorias en las dos primeras jornadas, pero más allá de los buenos resultados el juego no transmitía demasiada confianza. Un decepcionante 0-0 ante el Oporto en el primer partido de Champions empezó a encender las alarmas, pero nadie le dio demasiada importancia.

La derrota en Vitoria ante el colista Alavés en la séptima jornada sí que mereció el primer toque de atención, pero en el partido siguiente el equipo jugó a alto nivel ante el Barcelona y pareció ahuyentar todos los fantasmas, aunque esa sensación duró solo unos días porque pronto volvieron los malos resultados, comenzando por un tropiezo en casa ante el Liverpool en el que, más allá de la mala actuación arbitral, se pagaron con sangre los errores defensivos, el último el de Mario Hermoso, que con empate a dos cometió un penalty absurdo que costó la derrota.

En realidad el principal problema ha sido defensivo. Una sangría que Simeone no ha podido parar. Hace siete meses, desde mayo, que el Atlético no consigue acabar un partido sin encajar goles fuera de casa, y los números generales de Oblak son descorazonadores. En los 17 primeros partidos de la anterior temporada el esloveno recibió siete tantos. En las mismas jornadas de este curso lleva ya…20 en contra. Son 13 de diferencia y eso supone muchos, muchísimos puntos, sobre todo porque no se compensan con una mayor producción ofensiva, sino que es justo al contrario: 28 goles marcados ahora por 32 el año pasado. Son cuatro menos. Además el equipo maneja fatal los últimos minutos. Ya lleva seis puntos perdidos en la recta final de los partidos: cuatro en Valencia (dos ante el Levante y el Valencia), uno ante el Mallorca y ayer otro ante el Sevilla.

No queda ahora otra que levantarse. El Atlético jugará el miércoles en Granada el partido que le queda aplazado de la novena jornada y luego se irá de vacaciones. Pocos días, porque el seis de enero toca Copa ante el Rayo Majadahonda y dos semanas después Supercopa en Arabia.

La Copa y la Supercopa son los clavos ardiendo a los que se agarra el equipo para salvar la temporada. Por ahí puede pelear por lograr dos títulos que amortiguarían el golpe de la decepción en la Liga, porque el sueño de la Champions, con el nivel de los rivales que quedan, parece imposible.

Fichajes en enero

Va a haber novedades en el mercado de enero. Por lo menos llegará un central y es posible que también un centrocampista. Y la segunda vuelta puede dictar el futuro de muchos jugadores. Por ejemplo, el de Luis Suárez. El rendimiento del uruguayo ha caído en picado y ahora mismo no es fácil que se le renueve. Otro que por primera vez está siendo señalado es Oblak. El esloveno parece haber perdido su magia y ya no es el ángel salvador del equipo.

En cambio a Simeone nadie le discute. El entrenador argentino sigue siendo santo y seña y él será quien decida qué hacer la próxima temporada para volver a presentar pelea por el título. Se avecinan muchos cambios. Alguno puede que traumático.