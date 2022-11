Cristiano Ronaldo sigue dando que hablar tras su última entrevista. El delantero portugués es la persona más seguida en redes sociales con más de 755 millones de seguidores entre Facebook, Twitter e Instagram. Una cuestión que el todavía delantero del Manchester United achaca a ser «carismático», aunque reconoce «que ser guapo también ayuda».

«No solo porque juego bien al fútbol, creo que el resto es relevante, hay que ser carismático. Creo que ser guapo también ayuda. No sé la verdadera razón, pero soy una fruta que la gente quiere morder. ¿Qué fruta? Digamos una fresa. No sé cómo se expresa en inglés, pero es eso, una fruta que todo el mundo quiere morder», afirmó el internacional portugués.

La realidad es que los números indican que Cristiano Ronaldo es la persona con más seguidores en las redes sociales. Está claro que el ex de Real Madrid, Juventus y Sporting de Lisboa siempre ha sido un futbolista muy «carismático», como él mismo se define, y muy activo en sus respectivos perfiles. Además, es uno de los mejores jugadores de la historia y el mejor de la era moderna junto a Leo Messi.

En la entrevista con Piers Morgan, el periodista le preguntó que por qué es el más seguido en redes sociales y el luso respondió de forma muy creativa: «No sé la verdadera razón, pero soy una fruta que la gente quiere morder». Una frase que ha causado sensación entre sus seguidores y se ha hecho viral en redes sociales.

Si por algo destaca Cristiano, además por su enorme talento con el balón en los pies, es por no morderse la lengua a la hora de hablar. El internacional luso soltó la bomba antes del Mundial de Qatar asegurando que el United le había traicionado, y convertido en la oveja negra. Esas declaraciones no sentaron nada bien dentro del club, que ya ha tomado medidas y le ha quitado de la fachada de Old Trafford.