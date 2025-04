Crecen las dudas con Alcaraz: todavía no se entrena en el Mutua Madrid Open

La presencia de Alcaraz en el Mutua Madrid Open es cuestión de estado. La incertidumbre que sobrevuela sobre su participación es directamente proporcional a la que se respira en el corazón de La Caja Mágica. La hoja de ruta del murciano pasaba por entrenarse este miércoles sobre la tierra batida del complejo deportivo, pero, a esta hora de la tarde, no hay rastro de su nombre en la lista de entrenamientos oficiales.

«No sabemos nada», responden fuentes cercanas al torneo cuando este periódico pregunta si el murciano se ejercitará en la sesión vespertina de este miércoles. De momento, lo que es oficial es que no el nombre del murciano ni el de ningún otro tenista aparecen en la lista que maneja el torneo sobre el orden de entrenamientos.

Desde que Alcaraz aterrizara en Madrid, su agenda ha pasado por acudir a la presentación del nuevo estadio que prepara el Mutua Madrid Open, la de su documental en Netflix y otro acto publicitario agendado para este miércoles. La realidad es que Alcaraz no está recuperado de las molestias musculares que sufrió en la final del Godó del pasado domingo contra Rune. El murciano detuvo el encuentro durante el inicio de la segunda manga y se marchó al vestuario para ser atendido por el personal médico.

Regresó a pista y completó el partido aunque, desde el momento del pinchazo, Alcaraz no volvió a ganar un juego. «Físicamente, me siento bien, pienso que no es nada fuera de lo normal, han sido varias semanas exigentes, son dolores que he notado previamente. Me he hecho pruebas, estoy pendiente de los resultados, que hablen los médicos, a ver como van estos días, ojalá pudiese estar a tope en Madrid», expresó Carlos Alcaraz a los medios de comunicación este martes.

Para el murciano, «con ganas todo es posible, esto es Madrid, que siempre es un torneo especial» y «siempre intento hacer lo imposible para venir, pero a veces hay que escuchar al cuerpo». Así, Alcaraz ha asegurado que «estoy esperando a las pruebas, ojalá que sean positivas, que confío en que sí. Mentalmente, estoy bastante bien, contento por como han ido las últimas semanas, como he avanzado, he disfrutado», zanjó el murciano.