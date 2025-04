Alcaraz no confirma su presencia en el Mutua Madrid Open: «Hay veces que hay que escuchar al cuerpo…»

Carlos Alcaraz no confirma que vaya a disputar el Mutua Madrid Open. El tenista español, que arrastra unas molestias físicas producidas en la final del Trofeo Conde de Godó, ha explicado en la previa del inicio del torneo -y en la presentación de su documental- que «físicamente me siento bien», pero que «hay que estar pendiente de los resultados y que hablen los médicos».

«Físicamente, me siento bien, pienso que no es nada fuera de lo normal, han sido varias semanas exigentes, son dolores que he notado previamente. Me he hecho pruebas, estoy pendiente de los resultados, que hablen los médicos, a ver como van estos días, ojalá pudiese estar a tope en Madrid», ha expresado Carlos Alcaraz a los medios de comunicación este martes.

Para el murciano, «con ganas todo es posible, esto es Madrid, que siempre es un torneo especial» y «siempre intento hacer lo imposible para venir, pero a veces hay que escuchar al cuerpo». Así, Alcaraz ha asegurado que «estoy esperando a las pruebas, ojalá que sean positivas, que confío en que sí».

«Mentalmente, estoy bastante bien, contento por como han ido las últimas semanas, como he avanzado, he disfrutado, aquí estoy con mucha ilusión por lo que viene, de estar bien, a ver como sucede, estoy en un punto en el que quería desde hace tiempo», ha añadido Carlos Alcaraz en Madrid.

Sobre Novak Djokovic, Alcaraz ha dicho que «te puede sorprender de todas las maneras posibles, puede llegar a un torneo y jugar increíblemente bien, te puede ganar» y ha recordado que «aquí en Madrid es un sitio donde le gusta estar, le gusta jugar, vamos a ver un Djokovic muy competitivo, con ganas.

Sobre su documental, que se estrena en Netflix, Alcaraz ha explicado que no defraudará: «Os va a gustar, tres capítulos muy intensos, muy contento de mostrar mi faceta personal, de como soy como persona, es increíble el trabajo que hemos hecho todo el año, con muchísimas ganas de ver cómo reacciona la gente».

El tenista español también ha agradecido a Carlo Ancelotti que utilizara su famoso lema -«cabeza, corazón y cojones»- para abordar el partido de vuelta de cuartos ante el Arsenal: «Me encantó cuando lo escuché. Que alguien como Carlo lo utilizase, que lo nombrase fue increíble. El sábado hay una final, les deseo toda la suerte del mundo como buen madridista. Va a ser un bonito día. Siempre voy con el Real Madrid, a tope con el Madrid».