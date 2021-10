Este próximo miércoles Philippe Coutinho puede alcanzar con el Barcelona los 100 partidos oficiales. Cifra redonda, de festejo para cualquier jugador que llega a la centena con un gran club, aunque en el club culé no tienen tan claro si es motivo de celebración. En el Clásico el brasileño sumó 45 minutos al entrar tras el descanso y alcanzó los 99 partidos oficiales con la elástica blaugrana. En estas jornada intersemanal en Vallecas puede redondear la cifra si Ronald Koeman le alinea con el riesgo de activar la famosa cláusula de los 20 millones de euros.

Todo se remonta a 2018, cuando en enero el Barça agitó con fuerza el mercado para sacar a Philippe Coutinho de Liverpool. Los culés pagaron por él 120 millones de euros y dejaron libres a las variables otros 40 millones. Un negocio que viendo el rendimiento y la trayectoria del brasileño les ha salido rana. Con 99 partidos disputados, al Barça le ha salido a más de un millón por partido disputado el fichaje del brasileño, por no hablar de su pobre nivel, muy lejano a lo que se vislumbraba en Anfield. Firmó 24 goles y 14 asistencias en estos 99 duelos.

Pero en aquel traspaso se guardó una variable que aún colea. Se pactó una cláusula de 20 millones de euros extra para las arcas del Liverpool si Coutinho alcanzaba la cifra redonda de los 100 partidos con el Barcelona. Cerca de cumplir cuatro años en las filas culés, el brasileño está ya a solo un partido de llegar a esa centena de encuentros que obligaría a Joan Laporta a desembolsar esos 20 kilos, el actual precio de mercado que tiene el mediapunta según la web especializada Transfermarkt. Ha bajado de 30 a 20 en unos meses.

Obviamente su precio se ha devaluado a tal extremo por el nivel decreciente que ha mostrado, también por la larga lesión sufrida y por el propio descenso de los precios de un tiempo a esta parte en el fútbol europeo. En cualquier caso, lo firmado en 2018 obligaría al Barça a pagar esos 20 millones en estos momentos al Liverpool si en Vallecas se viste de corto Coutinho, pero habría alguna objeción para desembolsar esa cantidad.

La realidad es que Coutinho lleva tiempo siendo un problema más que una solución en el Barça. Los intentos por colocarle en otro equipo no han cesado desde que se logró acordar su marcha al Bayern de Múnich. Se creyó que el club bávaro podía ejecutar la opción de compra que incluyeron pero fue una ensoñación errónea. Coutinho volvió, no se cerró ninguna venta en aquel verano y cuando se apostó por lograrlo en enero llegó su lesión de lo que no se recuperó hasta esta temporada, ya con la Liga comenzada.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ya adelantó hace días del interés del Barça en colocar a Coutinho en el Liverpool este próximo mes de enero, sobre todo ante la posibilidad de evitar los 100 partidos como culé pero también para evitar seguir pagándole su descomunal salario, uno de los más altos de la actual plantilla que, a diferencia de otros, no ha sido revisado. Desde el club red no ven con malos ojos la operación, de recuperar a un jugador que dio un gran nivel en Anfield y que llegaría en unas condiciones muy favorables para ellos.

La letra pequeña del contrato

Sin embargo, desde la prensa catalana informan que esa cláusula no existe según fuentes de la actual y anterior directiva del Barça. También mencionan que desde Liverpool no tienen conocimiento de este jugoso plus. Pese a ello, durante los últimos meses y años se ha ido notificando de cada paso que daba Coutinho acercándose a los 100 partidos y a esa temible cláusula de los 20 millones. En este momentos, para el club supondría un importante perjuicio económico ya que tal cantidad restaría músculo para el mercado invernal, donde esperan reforzarse y mejorar la plantilla de cara al segundo tramo de competición.

El Barcelona se aferra a que en esos 99 encuentros Philippe Coutinho no ha jugado más de 45 minutos en todos, por lo que consideran que los que no han superado esa cifra no deben subir al contador. En total, el mediapunta brasileño suma 67 partidos en los que sí ha sobrepasado esos minutos, así que todavía estarían lejos de alcanzar esos 100 choques que obligaría a los cules a hacer la transferencia de 20 millones a Liverpool.