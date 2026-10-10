Convocatoria del Barcelona contra el Getafe: vuelve Joan García y se confirma la baja de Raphinha

Se confirma la baja de Raphinha para este partido. Como era de esperar, el brasileño se ha quedado fuera de la convocatoria del Barcelona contra el Getafe. Hansi Flick no quiere arriesgar lo más mínimo con su estrella y ha preferido que no juegue esta jornada para que se recupere bien. Quien sí estará en esa lista es Joan García. El portero, lesionado contra el Racing de Santander, regresa a la convocatoria tras perderse el último duelo y causar baja con España en el parón de selecciones.

Además de Raphinha, Flick cuenta con la baja de un Frenkie de Jong, que esta semana ya se ha entrenado con el grupo, pero todavía no ha recibido el alta médica. El neerlandés no se ha recuperado a tiempo para medirse al Getafe y tendrá que esperar al próximo partido, el de Champions contra el Galatasaray, para poder volver a la convocatoria del Barcelona. Tampoco están los lesionados Andreas Christensen y Roony Bardghji.

Así, la convocatoria del Barcelona está integrada por los porteros Joan Garcia, Szczesny y Livakovic; los defensas Joao Cancelo, Alejandro Balde, Brian Fariñas, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Gerard Martín, Kounde y Eric; los centrocampistas Gavi, Fermín, Pedri, Rodrigo, Olmo y Bernal; y los delanteros Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon y Abdelkarim.

Un partido en el que los azulgranas buscarán prolongar su invicto en la Liga para mantener la ventaja con sus perseguidores. El Barça lleva siete de siete en este inicio de año, pero enfrente tendrá a uno de los equipos menos goleados de la competición. Los de Bordalás apenas han encajado siete goles. Solamente el Alavés, en la primera jornada, fue capaz de hacerles más de un tanto en el partido. En un encuentro en el que los madrileños jugaron con 10 desde el minuto 42 y la primera diana de los babazorros no llegó hasta el 73 y los dos siguientes fueron en el descuento.