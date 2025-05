El contundente mensaje de Lydia Valentín sobre las deportistas trans: «¡No todo vale!»

Lydia Valentín, campeona olímpica en halterofilia, ha dejado clara su opinión sobre la participación de deportistas trans en competiciones femeninas. «No todo vale», ha comentado una de las grandes deportistas en la historia de España. Y es que Lydia considera que no es justo que una persona que nació hombre y ahora es mujer pueda competir en categoría femenina.

«Partes con ventaja biológica, quieras o no, has nacido de una manera, no es igualitario», comentó Lydia Valentín, oro olímpico en Londres 2012, además de plata en Pekín 2008 y bronce en Río de Janeiro 2016. «Es triste porque es una persona que quiere practicar deporte, pero hay que hacer excepciones o competiciones (diferentes)», añadió Valentín, que repitió el «no todo vale» en este caso.

La también doble campeona mundial considera que una posible solución a la polémica con la participación de estas deportistas trans en categoría femenina sería «hacer una competición paralela, igual que están los Juegos Paralímpicos». Así, Lydia Valentín pide algo lógico: «Tiene que ser todo en igualdad de condiciones».

Además, la ex deportista berciana recordó el caso de una deportista trans que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio del año 2021 (correspondientes a 2020, pero aplazados un año por la pandemia) en su modalidad, halterofilia. «Fue como una polémica, la chica blanqueó (que significa hacer todo nulo y no puntuar). Nació hombre, llevaba poco tiempo y se nota», recordó Lydia Valentín.

«Hacía marcas que no eran normales, hubo una controversia, a nadie le gustaría que le ganaran así. Se tiene que regular, se tiene que ver esto», continuó una de las grandes leyendas del deporte olímpico español. «No vale todo, considero que no vale todo» repitió en una entrevista en el podcast Lo que tú digas.

Una leyenda del deporte español

Lydia Valentin se retiró del deporte profesional hace año y medio tras una exitosa carrera deportiva en la que sus éxitos la han colocado como una de las mejores deportistas de la historia de España. Entre sus logros se encuentran tres medallas olímpicas: el oro de los Juegos de Londres 2012, la plata de Pekín 2008 y el bronce de Río 2016. Aunque sólo pudo subirse físicamente al podio en la cita brasileña, ya que las otras dos medallas llegaron años después al confirmarse que sus rivales habían dado positivo en controles antidopaje.

Además, Valentín atesora dos títulos mundiales (2017 y 2018) y cuatro títulos de campeona de Europa (2014, 2015, 2017 y 2018), así como otros ocho metales continentales -cinco platas y tres bronces- y dos del mundo -una plata y un bronce-.