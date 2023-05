El contundente mensaje de Hiba Abouk en pleno divorcio de Achraf Hakimi

Hiba Abouk trata de seguir adelante tras separarse de Achraf Hakimi. La actriz española de origen tunecino ha publicado una nueva y profunda reflexión en las redes sociales, y muchos ven en sus palabras un nuevo dardo al lateral del PSG. «Sé muy paciente contigo misma. Continúa recordándote que las cosas ahí fuera están trabajando para ti. Lo que ahora no tiene sentido pronto te dará paz y claridad. Vas a entender porqué ciertas cosas pasan de cierta manera. Está todo en tiempos divinos. Mantente positivo», compartía.

Hace unas semanas, la intérprete respondía por primera vez sobre el espinoso asunto de la separación de bienes asegurando que cuando empezaron a salir ella ganaba más dinero que él y era más famosa. «Es el mundo machista y misógino en el que vivimos. Teniendo en cuenta que, cuando empezamos la relación, él no ganaba dinero y yo era más conocida que él», contestó al programa Sálvame una Hiba Abouk visiblemente molesta y enfadada por todo lo que se está diciendo sobre ella.

Varios medios desvelaron que Hiba Abouk esperaba quedarse con la mitad de los bienes y de la fortuna de Achraf Hakimi por el divorcio, pero se llevó un tremendo mazazo al conocer la verdad sobre el patrimonio del internacional por Marruecos. Tal y como asegura el medio First Mag, el lateral del PSG no tiene nada a su nombre porque puso todas sus ganancias y propiedades a nombre de su madre bastante tiempo atrás.

Fue la propia Saida Mouh, madre del internacional marroquí, la que habló muy claro sobre este asunto en su país en declaraciones para el medio Goud. «Si ha tomado alguna decisión para protegerse a sí mismo, no estoy al tanto de ello. ¿Cuál es el problema si la noticia es cierta? Si mi hijo no hace esto, no podrá deshacerse de esa mujer», dijo refiriéndose a Hiba Abouk y esas informaciones.