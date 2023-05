Hiba Abouk explota contra Achraf tras pedirle el divorcio: «Cuando empezamos, él no ganaba dinero»

Hiba Abouk se ha cansado de ser el centro de la diana. La actriz ha querido responder a los que la acusan de planear quedarse con el dinero de Achraf Hakimi tras pedirle el divorcio. La influencer madrileña de origen tunecino ha contestado a través de Whatsapp a María Patiño, que ha leído en televisión sus mensajes. «Yo escucho una serie de comentarios que me indignan. Entonces le pongo un mensaje, sin conocerla de nada», comenzaba la presentadora en Sálvame.

Sin esperarlo, la intérprete estalló y no dudó en responder a Patiño lanzando un claro dardo a Achraf Hakimi y su entorno. «Hola, María. Es el mundo machista y misógino en el que vivimos. Teniendo en cuenta que, cuando empezamos la relación, él no ganaba dinero y yo era más conocida que él», contestó una Hiba Abouk visiblemente molesta y enfadada por todo lo que se está diciendo sobre ella.

No quiere hacer sangre

La actriz no ha querido dar más detalles del divorcio con el futbolista del PSG, padre de sus dos hijos, envuelto en una acusación de presunta violación: «Quiero ser discreta para que el día que mañana no afecte a nuestra familia. Tengo fe en la justicia y en el sentido común, que está de mi lado».

Mucho se está hablando de su divorcio, sobre todo a raíz de que se conociera que Achraf Hakimi había puesto todos sus bienes y su patrimonio a nombre de su madre. Precisamente, Saida Mouh, madre del internacional marroquí, habló muy claro sobre este asunto en su país en declaraciones para el medio Goud. «Si ha tomado alguna decisión para protegerse a sí mismo, no estoy al tanto de ello. ¿Cuál es el problema si la noticia es cierta? Si mi hijo no hace esto, no podrá deshacerse de esa mujer», dijo refiriéndose a Hiba Abouk y esas informaciones.