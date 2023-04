El Caso Achraf ha perdido foco a la espera que la justicia francesa investigue esa supuesta agresión sexual a una joven en su casa. Sin embargo, el lateral derecho del PSG sigue siendo protagonista por su divorcio, sin que todavía haya llegado a un acuerdo con Hiba Abouk, madre de sus dos hijos. El futbolista ha cedido en lo que se refiere a la custodia de los pequeños, aunque los ve con bastante regularidad.

Sin embargo, en el plano económico hay diferencias importantes. Según informan varios medios de comunicación, la influencer reclama unos 10 millones de euros a Achraf Hakimi, que estaría dispuesto a pagar a Hiba Abouk unos dos kilos. Una diferencia importante entre las cantidades que ambos proponen que podría derivar en un juicio.

A raíz de estas informaciones, Alessandro Lequio está dando mucho que hablar por sus declaraciones sobre Hiba Abouk. «Pedir 10 millones es considerar el matrimonio un negocio, y eso no está bien. Se está comportando como la hija de un beduino con rebaño y no como la actriz de éxito, que es lo que era. La clave es la siguiente… ¿Hiba dejó su trabajo por exigencias de su marido, o porque no tenía ofertas interesantes y se sentía más cómoda siendo ‘señora de’?», dijo el colaborador de El Programa de Ana Rosa.

El italiano va más allá y dice que Hiba tiene que «ponerse a trabajar tal y como hacía antes» porque «el marido tiene unos compromisos con los hijos, pero la futura ex mujer, que es una profesional de éxito y solvente, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar tal y como hacía antes. Pedir una indemnización conyugal de 10 millones es para que te califiquen de muchas cosas y ninguna bonita».