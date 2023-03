Una familiar de Achraf Hakimi revela cómo se encuentra el futbolista en su peor momento personal

Pese a estar situado en el ojo del huracán a raíz de su imputación por presunta violación y la última entrevista de su todavía esposa, Achraf Hakimi ha dado continuidad a su trayectoria profesional. El jugador del Paris Saint-Germain ha reaparecido en Madrid y concretamente en los aledaños del Estadio Cívitas Metropolitano con motivo del encuentro futbolístico entre la Selección de Marruecos y la de Perú, celebrado a las 21:30 horas de la tarde. Sin embargo, el futbolista se ha ausentado de la plantilla titular a consecuencia de un supuesto malestar del que no han trascendido más detalles y que probablemente está propiciado por todas las circunstancias que están ocurriendo a su alrededor y que están dejando su imagen en muy mal lugar.

Sea como fuere, y aunque Hiba Abouk parece estar cada vez más alejada de su marido a la hora de admitir haber iniciado los trámites de divorcio de éste incluso antes de que saliera a la luz la supuesta violación en la que estaría inmerso y en la cual la actriz se posiciona «siempre del lado de las víctimas», Achraf Hakimi cuenta con el apoyo de sus familiares, como es el caso de su tía. Esta allegada ha sido captada durante esta misma tarde por las cámaras de Gtres en la capital, donde ha tenido oportunidad de hablar sobre su sobrino y desvelar que tanto ella como sus hijos han mantenido contacto con él en el hotel donde ha permanecido concentrado antes del gran encuentro deportivo. Un momento que habría sido de gran ayuda para el jugador hispano-marroquí, sobre todo teniendo en cuenta que está atravesando una situación personal cuanto menos convulsa y que quizá no ha tenido oportunidad previamente de reunirse con sus seres queridos para recibir cariño por lo acontecido.

No obstante, la tía del deportista ha querido dejar claro que éste «está bien» pese a todo lo que ha sucedido a su alrededor, una serie de hechos que considera falsos: «Es mentira lo que sale, es mentira», asegura, haciendo referencia a la presunta violación que Achraf habría cometido en su propio domicilio hacia una joven de 23 años que denunciaba haber sido víctima de una agresión sexual en París mientras que Hiba Abouk se encontraba fuera del territorio francés y de viaje. Sin embargo, la tía del hispano-marroquí ha preferido mantenerse al margen a la hora de hacer referencia a los trámites en el divorcio de la intérprete y el jugador: «En eso no me meto (…) Solo hablo de él y de sus hijos», zanjaba, para después aclarar que los pequeños «están bien», aunque negando con la cabeza cuando los reporteros le preguntan si ha visto a Hiba en las últimas horas.

Para poner el broche de oro a su intervención, y alegando no tener intención alguna de desvelar ni una sola minucia de la vida privada de su sobrino, la tía de Hakimi ha confesado que toda la familia «está bien», aunque su rostro reflejaba cierto pesar.