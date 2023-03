La noche de París de Dulceida con un top de Zara low cost

Siempre hay prendas que destacan, sea por su diseño como por su color. Así es el top de Zara low cost que lució Dulceida la noche en que estuvo de evento en París.

Ella misma se encarga de explicarlo en sus redes, donde estuvo además bien maquillada y peinada. Es el top que va con todo, ya sea con jeans o bien con falda roja para ir a un evento de este tipo de importancia.

Así es el top de Zara low cost que lució Dulceida de fiesta en París

Se trata de un top bustier asimétrico que está confeccionado con tejido en mezcla de viscosa. De escote asimétrico, queda fantásticamente y también lleva hombros descubiertos. Además se cierra en la espalda con cremallera oculta en costura.

En este caso, el top está confeccionado en 68% poliéster, 29% viscosa y 3% elastano, siendo su forro de 100% viscosa.

Cómo cuida de este top

Ventilar y cepillar las prendas es una manera natural de cuidar tu ropa delicada. Si la limpieza en seco es necesaria intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medioambiente. Según Zara, hay que hacer caso a las etiquetas y nada mejor que tener presente que el top en rojo no se puede lavar, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º C, y no se debe usar la secadora.

Un top la mar de versátil

Para más señas, debes saber que se trata de una prenda versátil, pues desde Zara aconsejan que se lleve con vaqueros anchos en color azul que están en su catálogo, mientras que Dulceida lo lleva en la fiesta con un pantalón rojo (de otro color algo distinto, siempre es mejor llevar el mismo tono de rojo) con medias también del mismo rojo y abrigo a juego. Vamos, como una demonia total.

Dónde conseguir esta prenda

La ventaja es que la tienes en la web de Zara donde comprarla de forma bien fácil y en un solo clic. Su precio es de 39,95 euros, te lo pones en muchas ocasiones y está en tallas que van de la XS a la L para poder elegir la que mejor vaya contigo.

No te duermas a la hora de comprar esta prenda puesto que, como lo lleva Dulceida, entonces es posible que se agote en pocas horas. Ya es para ti y te quedará estupendamente porque eleva nuestro look se cuál sea el que se lleve. ¡No te quedes sin ella