Zara arrasa en ventas con este top estrella para la primavera

¿Todavía no tienes la ropa que te pondrás en la próxima temporada? pues ya tardas, que luego el frío se irá y no sabrás que ponerte. Por esto Zara te trae este top estrella para la primavera.

Toma buena nota y hazte con una de las prendas que más llevarás y que es total por su diseño bien trabajado.

El top estrella para la primavera de Zara

Aunque parece color carne, en la web indican que es plata así que tenlo en cuenta para combinar con tus otras prendas.

Hablamos en este caso de un cuerpo de punto de hilo metalizado con espalda descubierta. Un detalle para ir siempre más elegante a todos lados especialmente cuando sales y vas de fiesta. Para más señas sobre el top, es de cuerpo de cuello redondo y manga corta.

Si te gustan las prendas algo especiales para brillar, entonces es el top que debes tener porque te hará triunfar seguro en tus salidas.

Sus materiales le otorgan alta calidad con el fin de que la prenda te dure más en el tiempo. está confeccionada en 60% viscosa, 21% poliamida, 13% fibra metalizada y 6% poliéster. Materiales que debes tener en cuenta a la hora de lavar el top con el fin de que no se encoge.

Cómo cuidar el top

Concretamente, desde Zara dan a conocer que cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente. Las prendas de punto tienen elasticidad, por eso es importante lavarlas a bajas temperaturas y con centrifugados suaves, secarlas en una superficie plana y guardarlas dobladas. Así evitamos que se deformen y reducimos el consumo de energía.

Este cuerpo debe lavarse a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC, no limpieza en seco y no usar secadora. Toma buena nota y guíate siempre con la etiqueta que lleva esta prenda.

Precio y tallas

Ahora toca saber el precio de esta prenda bella. lo puedes comprar en la web de Zara y en su tienda física por un precio de 29,95 euros, en tallas que van de la S a la L, no tardes porque quedan pocas unidades.

Para combinarlo tienes variedad de pantalones, zapatos, deportivas, abrigos y también faldas para ir siempre más sofisticada tanto en cenas, fiestas o bien cócteles. Es un top primaveral que también va bien en verano y cuando está a punto de acabar invierno con un cardigan o cazadora encima.