Memphis Depay es noticia por algo que nada tiene que ver con los terrenos de juego. De hecho, su nombre queda manchado tras lo que se ha dado a conocer este martes. El Tribunal Penal de Mónaco ha condenado al atacante de Corinthians a cuatro meses de prisión suspendida, es decir, no ingresará en la cárcel salvo que incumpla ciertas circunstancias, pero obviamente ya tiene antecedentes penales.

Al internacional neerlandés, ex de Atlético de Madrid y del Barcelona, entre otros grandes de Europa, se le acusaba y ahora se le condena por conducir un Rolls-Royce por las calles del Principado en estado de ebriedad hace unos meses, concretamente durante el pasado verano, cuando y había finalizado su contrato con el Atlético y buscaba una nueva aventura que finalmente le llevó a Brasil.

Los medios locales rápidamente han informado sobre el turbio asunto en el que se ha visto envuelto Depay. «Conducción arriesgada», «habría dado positivo con «1,01 mg por litro de aire espirado» tras salir de de una discoteca, publican en tierras monegascas. El control se realizó sobre las 5.30 horas de la madrugada y el también ex de PSV, Manchester United y Olympique Lyon ha sido condenado, además de a esos cuatro meses de prisión suspendida, a pagar una multa de 9.000 euros. Por si fuera poco, se le prohíbe conducir por el Principado durante dos años. El jugador de Corinthians, que reconoció los cargos de los que se le acusa, dispone ahora de un periodo de dos semanas para apelar la sentencia.

🚨 Memphis Depay has been given a suspended prison sentence by the Monaco justice system. ⚖️😳

This is because he was arrested for drunk driving in the summer of 2024. His blood alcohol level was 1.01 mg/l while driving a Rolls-Royce. 😬🚔

(Source: @Nice_Matin) pic.twitter.com/8XNKWTzyLC

