Patrice Evra vuelve a ser noticia por algo que nada tiene que ver con el fútbol, sino con su vida personal. El que fuera jugador del Manchester United y la Juventus, entre otros equipos, ha sido condenado a 12 años de prisión por abandono familiar entre mayo de 2021 y septiembre de 2023, según ha informado el diario francés Le Parisien. Tal y como declaró la abogada de la mujer de Evra, su deuda ascendería a una cantidad cercano a un millón de euros, por la manutención de sus hijos.

Además de la condena a un año de prición, el ex futbolista tendrá que pagar a su esposa 4.000 euros por daños moral y 2.000 en concepto de costes procesales. Ante todas estás acusaciones, Evra se declaró inocente y decidió apelar, por lo que en un futuro podría haber más novedades al respecto.

Según declara la abogada de su ex mujer en el medio galo, la deuda del ex jugador con su exmujer asciende hasta los 969.000 euros. Una cantidad que Patrice Evra le debe en concepto de pensión alimenticia. Por su parte, el abogado del ex deportista alega que el exfutbolista le cedió a su ex mujer un apartamento, una casa y casi dos millones de euros para su vida diaria. Una suma que, según cuenta, ella se niega a devolver.

Los líos de Evra

Un Patrice Evra que no es la primera vez que es juzgado. El pasado año fue condenado por insultos homófobos en la eliminación del Manchester United al PSG en 2019. «París, sois todos unos maricas, sois todos unos maricas. Aquí son los hombres los que hablan», dijo en sus redes sociales. La justicia obligó a pagar una multa de 1.000 euros y 1.500 en concepto de daños y prejuicios a diversas asociaciones.

Uno de sus grandes apoyos es sin duda su mujer Margaux Alexandra, espectacular modelo danesa, 14 años menor que él. A pesar de esa diferencia de edad, la pareja ha sido inseparable desde que empezaron a salir en el año 2020. De hecho, rápidamente se comprometieron, se casaron y ya tienen un hijo en común, el pequeño Lilas. «Hace más de un año que estamos juntos, quiero decir desde que me robaste el corazón. Después de la segunda vez que nos vemos te dije que serías mi esposa por el resto de mi vida. No puedo vivir sin ti ahora, ¡incluso cuando estás a mi lado te extraño! Creías que estaba loco cuando te pedí la mano tres meses después de conocernos. Deseo que todos los hombres amen a las mujeres de ellos de la manera en que te amo a ti», decía Evra hace un tiempo.

Antes de que Evra se enamorara de la joven Margaux, el mítico lateral izquierdo estaba casado con Sandra, su ex mujer. De hecho, ella estalló públicamente tras su separación, contando que se enteró de que tenía novia por Instagram y siendo muy dura con el padre de sus hijos: «Patrice Evra se ha convertido en una rata. He tardado mucho tiempo en darme cuenta de cómo es».

Además, aseguró que Patrice Evra le fue sido infiel también con Danielle Silvester, la modelo de Playboy Carla Howe y con la doctora Gabriella Birley. Sin embargo, el ex futbolista ha demostrado que lo suyo con Margaux era serio, pues llevan ya varios años juntos y han acabado formando una familia.