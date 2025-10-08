La compañía de eventos MARI completa la compra del Mutua Madrid Open

MARI, una nueva empresa internacional de eventos y experiencias fundada por Ariel Emanuel, se lanzó hoy tras la adquisición de la cartera de eventos internacionales de tenis de IMG y de Frieze, la influyente organización mundial de arte contemporáneo. El portfolio de tenis incluye dos torneos ATP Masters 1000 y WTA 1000, el Miami Open presented by Itaú y el Mutua Madrid Open.

También destaca exhibiciones de primer nivel como el Giorgio Armani Tennis Classic o el MGM Macau Tennis Masters, como también la organización de grandes torneos ATP, como el Chengdu Open, el Hong Kong Open, el Japan Open, o el Río Open. Emanuel, en colaboración con Mark Shapiro, el Inversor Principal que también formará parte del Consejo de Administración, determinará la estrategia y expansión de MARI mientras la empresa crea una cartera de eventos y marcas icónicos.

Juntos aportan décadas de experiencia dando forma a negocios de primer nivel en los ámbitos del deporte, el entretenimiento y la cultura. El equipo ejecutivo de MARI incluye a Matt Cohn como Socio Director y Ben Enowitz como CFO. Este grupo supervisará la cartera de eventos en directo de MARI y liderará el crecimiento en los ámbitos del deporte, el arte, el estilo de vida y el entretenimiento. Todos los eventos continuarán bajo su dirección actual, ahora integrados en MARI, garantizando la continuidad y la dinámica.

MARI cuenta con el respaldo de un grupo global de inversores referentes, entre los que se incluyen fondos gestionados por Apollo, RedBird Capital Partners, Qatar Investment Authority, HSG, IMI media group, Ares Management funds, Dr. Patrick Soon-Shiong, a16z Growth, Nancy Zhang, FORTA Advisors, Main Street Advisors, Causeway Media Partners, Gannet Capital, Eric Schmidt, FMZ Ventures, Sideline Group, Curated Wealth Partners, Gaurav Kapadia, Bulat Utemuratov, and Sanjay Govil, también como estrellas del mundo de deporte como por ejemplo Luka Dončić, Anthony Edwards o Sabrina Ionescu.

Como parte de la adquisición del Miami Open, MARI incorpora al grupo propietario detrás de los Miami Dolphins, el Hard Rock Stadium y el Crypto.com Miami Gran Premio de Fórmula 1 como inversores principales. El grupo incluye al propietario mayoritario Stephen Ross, junto con Joe Tsai, Oliver Weisberg y fondos gestionados por Ares Management. Desde 2019, el Miami Open se celebra en el Hard Rock Stadium, un recinto de deportes y entretenimiento de primer nivel.

«Los eventos y experiencias en directo nunca han sido tan poderosos», afirmó Ariel Emanuel, fundador e inversor principal de MARI. «A medida que la gente da cada vez más valor a vivir experiencias en lugar de poseer cosas y, gracias a que el trabajo híbrido y la inteligencia artificial nos dejan más tiempo para disfrutarlas, el deporte, el arte, el estilo de vida y el entretenimiento se vuelven aún más esenciales. En MARI, nos apoyamos en el impacto global de Frieze y en el éxito del Madrid Open y el Miami Open para crear nuevas formas de reunir los espectadores para que puedan compartir sus pasiones».

«Nos hace mucha ilusión ser un socio clave para Ariel Emanuel, Mark Shapiro y su equipo mientras desarrollan una cartera de activos experienciales en las industrias del deporte y los eventos en directo, dos áreas fundamentales donde nuestra firma experimenta un crecimiento fuerte y sostenido. Apollo Sports Capital trabajará en estrecha colaboración con el equipo de MARI para ayudar a potenciar el valor de la base de activos existente, así como explorar oportunidades adicionales en el ámbito de los eventos y experiencias en directo», agregó Rob Givone, Socio de Apollo.

«RedBird ha disfrutado de una colaboración de varias décadas con Ari y Mark, y nos entusiasma unirnos de nuevo a ellos para crear MARI», afirmó Gerry Cardinale, Fundador y Socio Director de RedBird Capital. «Con los icónicos Miami Open y Madrid Open de tenis y Frieze como pilares, MARI está bien posicionada desde su inicio para aprovechar el crecimiento sostenido y la convergencia de la propiedad intelectual premium en los ámbitos del deporte y el entretenimiento en vivo, áreas en las que RedBird aporta liderazgo sectorial y conocimiento en el desarrollo de negocios».

Frieze, Barrett Jackson y las propiedades de tenis serán los activos insignia de la cartera global de eventos y experiencias de MARI. Estas adquisiciones reflejan la visión a largo plazo de MARI de construir una colección dinámica de eventos que marquen tendencia y que unan a las personas a través de la cultura, el contenido y la comunidad.