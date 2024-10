El Como italiano vuelve a fichar a Varane para sus despachos

El Como 1907 ha vuelto a fichar a Raphael Varane. El ex defensa central francés, ya retirado del fútbol, ha vuelto a firmar por el club italiano. El pasado verano lo hizo como jugador y esta vez lo hace como dirigente. El ex del Real Madrid se encargará del desarrollo juvenil.

Varane arranca un nuevo paso en su carrera. Seguirá ligado al fútbol después de anunciar su retirada. Firmó este verano por el Como tras abandonar el Manchester United, pero apenas pudo ayudar al equipo con 20 minutos sobre el césped. Decidió dejar el fútbol con solamente 31 años a finales de septiembre y ahora vuelve al Como para ayudar al club italiano, recién ascendido a Serie A, en los despachos.

«Colaborará con Osian Roberts, responsable de desarrollo de Como 1907, y Juliette Martin, responsable del programa educacional, para apoyar los esfuerzos de desarrollo juvenil del club. Su compromiso beneficiará no solo a los jugadores, sino también a la comunidad a través de iniciativas de educación. Integrando la formación académica, el liderazgo y la formación profesional en los programas juveniles, Varane apunta a ayudar a los atletas jóvenes para prepararse a la vida más allá del fútbol», explicó el Como en su comunicado.

«Ser un deportista de élite conlleva alegría, sacrificio y constante empuje para superar los límites. Durante mi carrera me motivó el deseo de buscar la excelencia, y el paso del campo a la sala de reuniones no es el fin de mi periplo futbolístico. Es un nuevo comienzo que no veo la hora de vivir», señaló el propio Varane tras confirmarse este importante paso.

Comunicado del Como sobre Varane

Raphaël Varane se incorpora al Como 1907 como miembro de la junta directiva y asesorará sobre desarrollo juvenil, educación e innovación de productos

El Como 1907 se complace en anunciar el nombramiento de Raphaël Varane como miembro de la junta directiva. Varane, recientemente retirado del fútbol profesional, aportará su experiencia y liderazgo a este nuevo puesto, marcando el siguiente capítulo de su carrera fuera del campo de juego.

Varane colaborará con Osian Roberts, director de desarrollo de Como 1907, y Juliette Bolon, directora del programa educativo, para apoyar los esfuerzos de desarrollo juvenil del club. Su participación beneficiará no solo a los jugadores, sino también a la comunidad en general a través de iniciativas educativas. Al integrar la formación académica, de liderazgo y vocacional en los programas juveniles, Varane tiene como objetivo ayudar a los atletas jóvenes a prepararse para la vida más allá del fútbol.

Además de centrarse en la juventud y la educación, Varane asesorará sobre la estrategia de desarrollo de productos de Como 1907, incorporando tecnología e innovación. Desde la mejora de las soluciones digitales hasta la optimización de las plataformas de análisis de datos y los sistemas de venta de entradas, la aportación de Varane ayudará a orientar a Como 1907 en su estrategia de participación de los aficionados y mejoras operativas.

“Nos complace dar la bienvenida a Raphaël a nuestra junta directiva”, afirmó Mirwan Suwarso. “Sus logros en el juego, combinados con su interés por la juventud y la educación, se alinean con nuestros objetivos para el futuro de Como 1907. Confiamos en que su experiencia contribuirá al éxito tanto de nuestros jugadores como de nuestra comunidad”.

Al reflexionar sobre su nuevo papel, Varane compartió: “Ser un deportista de alto nivel conlleva alegría, sacrificio y el impulso constante de superar los límites. A lo largo de mi carrera, me ha motivado el deseo de mejorar y luchar por la excelencia. La transición del campo de juego a la sala de juntas no es el final de mi trayectoria futbolística; es un nuevo comienzo que espero con ansias. Unirme a la junta directiva de Como me permite seguir contribuyendo al deporte mientras le doy forma a su futuro”.

Varane añadió: “Esta nueva etapa de mi carrera se siente como un segundo nacimiento, no como un final. No me estoy despidiendo del fútbol. Unirme al Comité de Desarrollo de Como 1907 me entusiasma y espero formar parte de un proyecto ambicioso que resuene con mis valores. Juntos, invertiremos en el desarrollo de los jóvenes, ampliaremos las oportunidades educativas e innovaremos en soluciones de productos para dar vida a la visión del club”.

El nombramiento de Varane llega en un momento en el que Como 1907 se centra en el desarrollo a largo plazo, combinando su herencia con un compromiso con el crecimiento y la innovación. Con su experiencia y su enfoque en la educación y la tecnología, Varane desempeñará un papel activo en los planes del club. Su transición de futbolista a miembro de la junta directiva marca una nueva etapa tanto para él como para el club.

Con la incorporación de Varane a la junta, Como 1907 continúa su progresión como un club que combina la tradición con un enfoque de futuro en el fútbol, ​​la educación y la transformación digital.