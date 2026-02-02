Columbia hace historia con las botas de montaña: la mayor rebaja jamás vista

Columbia vuelve a situarse en el centro de todas las miradas tras lanzar lo que muchos ya consideran la mayor rebaja jamás vista en uno de sus modelos de botas de montaña más populares. La marca estadounidense, con décadas de experiencia en ropa y calzado para actividades al aire libre, ha sorprendido al mercado con un descuento muy poco habitual en las Fairbanks II, unas botas de media caña impermeables para hombre que destacan por su resistencia, comodidad y diseño preparado para condiciones exigentes.

La oferta ha corrido rápidamente entre aficionados al senderismo, escapadas a la montaña y caminatas invernales, especialmente porque se trata de un modelo que hasta ahora se había mantenido dentro de un rango de precio medio-alto, acorde a su nivel de calidad y a la tecnología que incorpora. El impacto de esta rebaja no es sólo por su actual precio de 72 euros en su página web oficial (antes costaban 120€), sino por momento en el que llega. Con la temporada de frío ya avanzada y muchos usuarios buscando calzado capaz de soportar lluvia, humedad y bajas temperaturas, esta oportunidad es única.

Estas botas están diseñadas para proteger el pie en terrenos complicados, con una estructura firme que aporta estabilidad y una caña media que ayuda a sujetar el tobillo durante caminatas prolongadas. A esto se suma su acabado impermeable, pensado para mantener los pies secos incluso en jornadas de lluvia intensa o nieve ligera, algo que muchos consumidores valoran especialmente cuando se trata de rutas largas o uso continuado.

Columbia arrasa con estas botas

Uno de los aspectos más comentados por los que ya conocen este modelo es su capacidad para mantener el calor sin resultar agobiante. Gracias a los materiales interiores utilizados por Columbia, las Fairbanks II ayudan a conservar la temperatura corporal en climas fríos, lo que las convierte en una opción muy apreciada para el invierno. Este detalle, que normalmente encarece el producto final, es precisamente uno de los motivos por los que la rebaja actual ha generado tanta expectación. No es habitual encontrar un calzado de este nivel técnico con descuentos así, por eso están empezando a agotarse las tallas.

Esta rebaja tan drástica parece responder a una estrategia clara de la marca de renovar catálogo y dar salida a stock sin renunciar a su imagen de calidad. En cifras, el cambio es llamativo. Las Fairbanks II, cuyo precio original era de 120 euros, pueden comprarse ahora por 72€ en la tienda online de la propia marca, aunque la oferta está teniendo tanta repercusión que los que quieran aprovecharse y comprar un par deben estar rápidos, porque ya hay algunas tallas agotadas.

Más allá del ahorro, hablamos de unas botas pensadas para soportar un uso intenso. La suela ofrece un agarre sólido sobre superficies mojadas, irregulares o resbaladizas, algo esencial en caminos de montaña, senderos forestales o incluso en entornos urbanos durante días de lluvia. Además, la amortiguación ayuda a reducir el cansancio tras horas caminando, un detalle que se agradece tanto en rutas largas como en el día a día durante el invierno.