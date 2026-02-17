Colas kilométricas en Skechers por las deportivas ‘Slip-ins’ que recomiendan los podólogos

Las zapatillas Slip-ins de Skechers cada vez aparecen más en listas de recomendaciones, artículos de compras y comentarios en redes sociales. Y no es casualidad. Su éxito tiene mucho que ver con una idea sencilla pero muy bien ejecutada por la marca, que ofrece comodidad real desde el primer paso, algo que muchos podólogos señalan como clave cuando se trata de cuidar los pies en el día a día. En un momento en el que caminar, estar de pie durante horas o simplemente moverse con menos molestias se ha vuelto prioritario para mucha gente, este tipo de calzado ha encontrado el terreno perfecto para arrasar.

Y concretamente el modelo Contour Foam – Cozy Fit está siendo un éxito de ventas por varios motivos. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es su sistema Slip-ins, pensado para poder calzarse sin agacharse ni usar las manos. Puede parecer un detalle menor, pero en la práctica marca la diferencia, sobre todo para personas con problemas de espalda, movilidad reducida o simplemente para quienes buscan rapidez y comodidad en gestos cotidianos. A esto se suma el ajuste suave del talón, que se adapta al pie sin provocar rozaduras, y una sensación de estabilidad que transmite confianza al caminar.

Otro de los puntos fuertes de estos modelos es la amortiguación, uno de los factores más valorados por los especialistas del pie. La combinación de la espuma Contour Foam con la plantilla Air-Cooled Memory Foam ofrece una pisada blanda pero con buen apoyo, lo que ayuda a reducir la presión en zonas sensibles como el talón o el antepié. Esta característica es especialmente apreciada por quienes pasan muchas horas de pie o caminan largas distancias a diario, ya que contribuye a disminuir la sensación de cansancio al final de la jornada. No es raro encontrar testimonios de usuarios que aseguran notar la diferencia desde el primer día, algo que explica en buena parte su popularidad.

Las Skechers que están arrasando

El respaldo de podólogos y profesionales de la salud del pie también ha sido clave en su crecimiento. Aunque no se trate de un calzado médico, muchas de sus características coinciden con las recomendaciones habituales de estos especialistas: buena amortiguación, ajuste cómodo, sujeción correcta del talón y materiales que no oprimen el pie. En un momento en el que cada vez hay más conciencia sobre la importancia de elegir bien el calzado, este tipo de zapatillas encajan con lo que muchos expertos aconsejan para el uso diario.

A todo esto se suma un diseño discreto y actual que encaja fácilmente en la rutina cotidiana de muchos. No buscan llamar la atención con colores llamativos ni con una estética excesivamente deportiva, lo que las hace habituales tanto para salir a pasear como para ir a trabajar o hacer recados. Esa mezcla de comodidad y apariencia cuidada ha ampliado mucho su público, llegando tanto a personas jóvenes como a perfiles más adultos que priorizan el bienestar sin renunciar a un aspecto moderno. Y su precio también ayuda, pues cuestan 90 euros en la página web oficial de Skechers, cuando otras zapatillas similares pueden alcanzar fácilmente los 150 euros.