La Junta de Federaciones Olímpicas, liderada por Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, ha aprobado la composición final de la delegación olímpica que representará a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En un acto celebrado este miércoles, los principales presidentes de Federaciones deportivas de España dieron su sí a una lista que contará con 314 atletas olímpicos.

La composición del equipo la harán 183 hombres y 131 mujeres. A los atletas habrá que sumarles los aproximadamente 225 oficiales que también formarán parte de la expedición, por lo que la delegación que se desplazará hasta los Juegos estará compuesta aproximadamente por un total de 539 personas.

El presidente del Comité Olímpico Español ha querido felicitar a todas las federaciones por «el excepcional trabajo que han hecho». «Es de valorar que con la situación que estamos atravesando hayamos conseguido clasificar a tantos deportistas. Es un verdadero éxito», ha declarado Alejandro Blanco.

«Sabéis que nunca hablo del número de medallas. El equipo que llevamos y los resultados que estamos teniendo nos invita a ser optimistas y a tener grandes resultados. El primer parámetro para medir el equipo que llevamos es la clasificación de deportistas que mejora las anteriores. A partir de ahí la competición nos colocará. El segundo parámetro es el nivel de preparación durante la pandemia, pues no ha sido igual para todos. Los números los analizaremos depués, pero sé que obtendremos grandes resultados».

Por último, Alejandro Blanco también ha tenido unas emotivas palabras para la tenista Carla Suárez, que participará en Tokio tras superar un cáncer. «Cuando he visto en el listado a Carla he tenido una sensación de felicidad. Ha hecho por la lucha con la vida lo que hace compitiendo. Ha demostrado que no hay reto que no se pueda cumplir, ni obstáculos que no se puedan superar», ha asegurado el presidente del COE, antes de reconocer que «A Rafa Nadal y Carolina Marín no solo les echaremos de menos nosotros, sino todo el Movimiento Olímpico.

En el siguiente enlace se podrá encontrar el listado de los deportistas que acudirán a Tokio a falta de las últimas asignaciones por parte de las federaciones que se harán oficiales en los próximos días.