Clasificación de pilotos y constructores del Mundial de F1 2022 tras el GP de Austria

Charles Leclerc se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 en un día agridulce para el equipo Ferrari por la rotura de motor de Sainz. Tenían el 1-2 en la mano pero a falta de 17 vueltas el motor le falló al español y el coche acabó en llamas. Para colmo, Leclerc acabó con problemas y mantuvo la primera posición con mucho sufrimiento.

Verstappen estuvo a punto de alcanzar al monegasco en las últimas vueltas a pesar de los problemas con los neumáticos durante toda la carrera. El abandono de Sainz y los problemas de Leclerc le permitieron soñar con el triunfo, aunque al final le faltaron algunas vueltas para ello. Tercero fue Hamilton, mientras Fernando Alonso consiguió un magnífico décimo puesto que le permite sumar un punto.

