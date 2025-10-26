Clasificación del Mundial de F1 2025 tras la carrera del GP de México 2025

Lando Norris se llevó con mucha autoridad el Gran Premio de México para asaltar el liderato con 357 puntos que tenía en posesión su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri. Aunque la diferencia se aprieta a tan solo un punto, al Mundial tampoco renuncia un Max Verstappen que, aunque salió quinto, minimizó los muebles con un tercer puesto que incluso le salió a poco tras intentar pasar a Leclerc en la última vuelta. El neerlandés suma 321 puntos, a 35 de Piastri y 36 de Norris.

Respecto a los españoles, la mala suerte se ha cebado con Fernando Alonso y Carlos Sainz después de que ambos se quedaron sin puntos tras abandonar en México. Aun así, el madrileño y el asturiano mantienen el undécimo y duodécimo puesto con 38 y 37 puntos respectivamente. Otra de las sorpresas fue un Oliver Bearman que sacó mucha tajada cerrando un cuarto puesto por delante del australiano del McLaren para colocarse decimotercero con 32 puntos, empatado con Lance Stroll.

Respecto a la clasificación de conductores en la Fórmula Uno, Ferrari asaltó la segunda plaza con 356 puntos, uno más que Mercedes. Haas toma ventaja en México con 62 puntos y se coloca a tan solo siete puntos de Aston Martin. Respecto a Williams, mantienen el quinto puesto con 111.

Clasificación de pilotos de F1

Lando Norris: 357 puntos Oscar Piastri: 356 puntos Max Verstappen: 321 George Russell: 258 Charles Leclerc: 210 Lewis Hamilton: 146 Kimi Andrea Antonelli: 97 Alex Albon: 73 Nico Hulkenberg: 41 Isack Hadjar: 39 Carlos Sainz: 38 Fernando Alonso: 37 Oliver Bearman: 32 Lance Stroll: 32 Liam Lawson: 30 Esteban Ocon: 30 Yuki Tsunoda: 28 Pierre Gasly: 20 Gabriel Bortoleto: 19 Franco Colapinto: 0 Jack Doohan: 0

Clasificación de constructores de F1