Cinco equipos sueñan en la última jornada de Liga: Celta, Rayo, Osasuna, Espanyol y Leganés se la juegan

La Liga 2024-2025 echa el telón y lo hace con cinco equipos jugándosela. Tres lo hacen por estar en competiciones europeas la próxima campaña, que son Celta de Vigo, Rayo Vallecano y Osasuna, mientras que dos buscarán pelear por continuar en Primera División, el de Espanyol y Leganés. La jornada 38 llega con casi todo decidido, salvo una plaza para la Europa League y otra para la Conference, además de la última de descenso a Segunda. Cuatro ciudades y un barrio ponen sus sueños en juego en un apasionante sábado que sólo se celebrará en tres lugares, puesto que uno de ellos se quedará sin jugar Europa y el otro perderá la categoría.

El primer plato será el más duro. Espanyol y Leganés llegan a la jornada 38 peleando por mantenerse en Primera. Los catalanes se enfrentan a Las Palmas, penúltimo y ya descendido, con la obligación de ganar para evitar un nuevo descenso, que sería el tercero en cinco años. Cuentan con una posición privilegiada en la tabla si se compara con el equipo pepinero, que necesita ganar al Valladolid y esperar un favor de los canarios.

Los dos partidos comenzarán a las 18:30 horas. El RCDE Stadium de Cornellá-El Prat será el escenario en el que se centren las miradas, en ese Espanyol-Las Palmas. Si los locales ganan, no hay discusión. Pero si no lo hacen… ¡Ay, si no lo hacen! El Leganés, que está dos puntos por debajo y le tiene el gol average ganado, puede desatar una fiesta en el municipio del sur de Madrid si cumple con su deber, que es ganar sí o sí al descendido Valladolid.

Los pepineros llegan sin depender de sí mismos, con todo perdido. Pocas esperanzas quedan de mantenerse un año más entre los grandes en Butarque. Sólo una victoria en el Leganés-Valladolid y un empate o derrota del Espanyol les permite continuar en Primera, por lo que deberán cumplir ante los suyos y estar pendiente de la radio, a la espera de un resultado en Barcelona que les saque del descenso. Difícil, pero no imposible.

Europa en juego

Cerca de las 21:00 horas se conocerá el equipo que acompaña a Las Palmas y Valladolid en Segunda el próximo curso. Y mientras que las lágrimas se apoderan de Butarque o Cornellá, comenzará el sueño europeo de Celta, Rayo y Osasuna. Dos plazas en juego, una de Europa League y otra de Conference para tres equipos.

En Getafe, el Celta defiende su séptima posición en esta Liga, que le da derecho a jugar la segunda competición continental, la Europa League. Aventajan en un punto al Rayo Vallecano, que recibe en el barrio madrileño de Vallecas al Mallorca, y a Osasuna, que se la juega en Mendizorroza ante el Alavés. Los vigueses tienen el average perdido con Rayo y empatado con Osasuna, aunque la diferencia general de goles les favorece, pero en caso de triple empate, se quedan fuera de todo. Por tanto, deben ganar para no meterse en problemas.

Vallecas puede volver a Europa 25 años después. Tienen dos vías y ganando saben que, mínimo, les espera la Conference. En caso de pinchazo del Celta jugarían también competición continental si logran un empate. La derrota les lleva a depender de que Osasuna no puntúe a domicilio ante un Alavés al que, una vez le han salvado, no se juega nada.

Por tanto, los navarros deberán ganar y esperar un fallo de Celta o Rayo para jugar competición continental. El empate en Vitoria sólo les sirve en un supuesto: que el Celta pierda en Getafe y el Rayo empate también. Ese supuesto les llevaría a ser octavos y jugar Conference, dejando fuera de la ecuación a los gallegos.