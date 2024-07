Christian Horner destroza a Checo Pérez: «Red Bull no puede seguir caminando con un solo pie»

Christian Horner no puede más y ha estallado contra Checo Pérez. Al jefe de Red Bull se le ha agotado la paciencia con el piloto mexicano tras el accidente en la clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. No aguanta más. Tras la qualy, el británico sacó todo lo que tenía guardado dentro. A veces un gesto vale más que mil palabras. Y la cara del jefe de la escudería cuando le enfocaron lo decía todo.

Horner protagonizó una de las mayores, si no la mayor, rajada que se le recuerda en la Fórmula 1. Después de ver como Checo tiraba por la borda, nuevamente, todo el trabajo realizado por un accidente en la Q3, que le hará salir decimosexto en parrilla (igual que en Silverstone), el ex piloto británico puso una cara muy similar a la del GP de Gran Bretaña hace tan solo dos semanas. Pero esta vez ya no se pudo contener y soltó fuego por la boca dirigido hacia el mexicano.

«He demostrado que soy muy paciente, pero esto era lo último que él y el equipo necesitábamos», comenzaba diciendo Christian Horner después de ver como Checo Pérez se iba contra el muro en la curva ocho a mediados de la Q3. Ese accidente le acabó costando el pase a la Q2 y volverá a salir decimosexto. Lo cierto es que no es la primera ni la segunda vez que el de Red Bull tiene que remontar al partir desde las últimas filas de la parrilla, ya que es algo que ha sucedido en cuatro ocasiones en las últimas siete carreras.

🚨 Christian Horner PIERDE la PACIENCIA con Checo Pérez: 👉 «He demostrado que soy muy paciente, pero esto era lo último que él y el equipo necesitábamos». 👉 «No podemos seguir caminando con un solo pie». [@viaplay]#F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/XC5TCFN1M7 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) July 20, 2024

La paciencia se está empezando a agotar en Red Bull y el máximo mandatario de la escudería cargó con todo contra su piloto: «No podemos seguir caminando con un solo pie», señaló Horner en Viaplay. Pero el jefe de la escudería austriaca no es el único que está cabreado con el mexicano. Hasta Helmut Marko ha dejado en duda la continuidad del piloto mexicano en los de la bebida energética.

A pesar de haber renovado, el asesor reconoció que su crédito está al límite y que no importa su contrato, solo importa su rendimiento en pista y ahora mismo no está siendo muy bueno: «Esperaremos hasta la próxima carrera en Spa y luego tomaremos una decisión», comentó en Sky Alemania.

Checo Pérez responde a Horner

Checo salió al paso de estas declaraciones y de su accidente en Hungaroring tras la clasificación y contestó a Horner: «Soy el primero que no está satisfecho con las carreras pasadas y soy el primer interesado para regresar a una forma top, que es el principal objetivo para nosotros el fin de semana», comentó el mexicano para la Fórmula 1.

El piloto de Red Bull señaló que está centrado en hacer una buena remontada mañana: «Estamos muy enfocados en la pista y, al final del día, sabemos que es una temporada larga, hay muchas carreras por delante. Las cosas pueden cambiar muy rápido». Además, Pérez agregó que todo puede cambiar si el domingo firma un buen resultado.

«He estado en el negocio por mucho tiempo, sé que si tengo un buen fin de semana en las carreras por venir mi temporada puede verse muy diferente. Concentrarme en lo que puedo cambiar, lo demás está fuera de mis manos», concluyó el mexicano después de que los jefes de Red Bull dejaran en duda su continuidad pese a tener contrato hasta 2026.