Christian Gálvez y Patricia Pardo ya no se esconden. Los rumores sobre un posible romance entre ambos eran cada vez más fuertes, y el propio presentador ha confirmado públicamente su amor por su compañera de profesión en las redes sociales con un romántico post en el que aparece un ramo de rosas y manda un mensaje a Patricia, a la que etiqueta en la publicación.

“Pasiño a pasiño faise o camiño (pasito a pasito se hace el camino). Son rosas, florecerán”, escribe Christian Gálvez, una frase que la periodista tiene precisamente en su biografía de su cuenta. Tras anunciar su relación, ambos están recibiendo numerosas muestras de cariño y apoyo tanto de usuarios anónimos como de rostros tan populares como Máximo Huerta, Kira Miro, Antonio Rossi o Nuria Marín, entre otros. La respuesta de Patricia Pardo a la cariñosa dedicatoria de Christian Gálvez no se ha hecho esperar, pues la sustituta de Ana Rosa Quintana en El programa de Ana Rosa no ha dudado en contestar en el post: “Pois camiñaremos (pues caminaremos)”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Gálvez (@galvezchristian)



Cabe recordar que ambos se han separado recientemente de sus respectivas parejas; el de Móstoles rompió por sorpresa con Almudena Cid en la recta final del año pasado, y la presentadora hizo lo mismo con Francisco Márquez en octubre. Una Almudena Cid que ya ha sido preguntada por el romance de su ex y que no ha querido entrar al trapo, pero quizás no le ha sentado bien porque ha dejado de seguir a Christian Gálvez en sus redes sociales.

La actriz y ex gimnasta ha tomado la drástica decisión de borrar al fuera su pareja durante más de una década, por lo que deja claro que su intención es cortar por lo sano con todo lo que tenga que ver con su ya ex marido, que está muy ilusionado con su nuevo romance con Patricia Pardo.