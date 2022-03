China dejará de emitir los partidos de la Premier League. Al menos, durante la jornada de este fin de semana. En ella, los capitanes de todos los equipos lucirán brazaletes con la bandera de Ucrania, como muestra de apoyo al país invadido por Rusia. Tras el anuncio, iQiyi Sports, propietaria de los derechos de retransmisión en el país, ha comunicado a la misma liga que no emitirá los próximos partidos de la competición.

Desde que estallara el conflicto armado con Rusia, después de que Putin decidiese invadir el país, las muestras de cariño y afecto con el territorio han sido constantes en todo el continente europeo. Entre ellos, el de las grandes ligas. La Premier no sólo ha mostrado banderas de Ucrania de manera constante en los partidos disputados la pasada jornada, si no que de cara a la que comenzará el próximo sábado han decidido que los capitanes de los 2o clubes que conforman la categoría porten la bandera ucraniana en sus brazaletes.

Además, en todos los estadios en los que se disputen partidos se mostrarán de nuevo mensajes de apoyo al pueblo ucraniano, así como que se guardará un minuto de silencio para «reflexionar y solidarizarse» antes del arranque de los partidos. Unas decisiones que parecen no haber gustado nada en China. Aunque el país no ha mostrado expresamente su apoyo a la invasión de su aliada Rusia, no permitirá que se muestren imágenes de apoyo a los ucranianos.

La plataforma iQiyi se hizo con los servicios de la Premier el pasado mes de julio, para la presente temporada y otras tres más. La alianza se firmó tras la ruptura anticipada con Pptv y la finalización del contrato con Tencent al final del pasado curso. Aunque no se ha llegado a hacer pública la cuantía del acuerdo, se estima que sería de 300 millones de euros, casi la mitad que el anterior firmado con Pptv, algo extraño en una competición que está al alza y que esta temporada recibirá más por el mercado exterior que por lo que vende dentro de sus propias fronteras.

La presunta censura china no sería la primera vez que se da en la Premier. En 2019, otro de los anteriores socios de la competición, CCTV, eliminó la retransmisión de un partido entre el Arsenal y el Manchester City de Guardiola, después de que Ozil criticara en redes el trato a los uigures, minoría del noroeste chino históricamente maltratada por el Gobierno.