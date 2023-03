Carrera de Fórmula 1 hoy, en directo online: GP de Bahrein en vivo y dónde ver gratis a Alonso

Este domingo comienza la temporada de Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein. Una temporada que se antoja ilusionante después de ver la clara progresión del Aston Martin de Fernando Alonso. A las 16:oo (hora española) se apagan las luces y los pilotos de la parrilla darán los primeros giros de 2023.

Carrera del GP de Bahrein, en directo

Verstappen busca estrenarse

El vigente campeón del mundo buscará su primera victoria en este Gran Premio de Bahrein. El holandés no sabe lo que es ganar en este circuito de Sakhir desde que debutara en Fórmula 1 en 2015. Por otro lado, Red Bull tan solo ha ganado la primera carrera de la temporada en una ocasión. Ocurrió en 2011 y Sebastian Vettel fue el ganador.

Temporada inédita

Esta temporada de 2023, que da comienzo esta tarde con el GP de Bahrein, será inédita por el gran número de carreras que se disputen. Desde hoy, hasta el 26 de noviembre, se celebrarán un total de 23 carreras en estos ocho meses. La más larga de la historia donde se vuelve a perder el GP de China, pero regresa el GP Qatar y se estrena Las Vegas.

Sainz, tras la Q3

Sensaciones: «Poco a poco. El viernes no tuve un dia limpio y me faltó preparación llegando a esta qualy.Al final he hecho una vuelta que me ha valido para ser cuarto, que no es donde queremos estar, pero dadas las circunstancias no está mal».

Sufrir en carrera: «Sinceramente, para como estábamos, hemos dado un paso adelante pero en carrera sufriremos porque el Ferrari degrada más que nuestros rivales. Pero iremos a por ello».

Sobre Aston Martin: «Está apretada la cosa y en carrera van a cambiar las cosas, puede pasar de todo. Menos los Red Bull, que son claros favoritos, por detrás Aston Martin van a ir muy fuerte y Mercedes en carrera también suelen ir bien».

Alonso, tras la Q3

Expectativas: «La verdad que muy bien al final no te acabas de creer cuando era la FP1 y la FP2 y ahora llega el momento de la realidad. Las expectativas están en torno al quinto o sexto puesto. Hay que pellizcarse. Cuando firmé hace 8 meses la cosa pintaba bastante peor. Estar en el top 5 en la primera carrera es casi un sueño

Opciones de podio: «El coche es solo la base, el inicio de este proyecto. Cuando hablo con los diseñadores me dicen que vienen cosas muy importantes, evoluciones en las próximas carreras y te llena de ilusión ver el hambre que tiene todo el mundo en el equipo. El punto fuerte de este coche es las tandas largas, así que saliendo en el top 5 ojalá estemos luchando ahí por buenos puntos y si pasa algo delante estar cerca del podio».

Día histórico

La carrera de hoy no es un día cualquiera. El día de hoy es la tercera vez en la historia en el que dos pilotos españoles se encuentran en el top 5 de una parrilla de Fórmula 1. Primero ocurrió en el GP de Canadá 2022, donde Alonso salió segundo y Carlos Sainz tercero. Ocurrió también en Singapur en 2022 con Carlos Sainz saliendo cuarto y el asturiano quinto y ocurrirá hoy en Bahrein.

Así es la parrilla de salida

Una hora para que comience la carrera y así saldrán los pilotos. Max Verstappen saldrá primero, su compañero de equipo, Checo Pérez, segundo, Leclerc, tercero, Carlos Sainz, cuarto y Fernando Alonso, quinto.

El GP de Bahrein del Mundial de Fórmula 1 2023 se podrá ver por televisión a través de DAZN y en el canal DAZN F1 que tiene habilitado la plataforma en Movistar+ para que los clientes que están abonados al paquete de deportes. Además, se podrá seguir el Gran Premio de Bahrein en el Circuito Internacional de Sakhir con comentarios en directo y en vivo online con el minuto a minuto y vuelta a vuelta a través de la página web de OKDIARIO.

Previa

¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de este primer Gran Premio de la temporada! Fernando Alonso y Carlos Sainz han comenzando la temporada por todo lo alto y por ello, la ilusión y la expectación es máxima. Ambos tienen una cita con la historia en este Gran Premio de Bahrein. El primero, por volver a reinar en la máxima competición de automovilismo del mundo 10 años después, y el segundo, por conseguir la segunda victoria se su carrera en Fórmula 1.

El Aston Martin de Fernando Alonso se ha convertido en la gran sensación de la parrilla en este inicio de temporada. Ni el propio Alonso se lo creía al finalizar la clasificación del sábado: «Cuando firmé hace ocho meses la cosa pintaba bastante peor. Estar en el top 5 en la primera carrera es casi un sueño». Y es que el asturiano estuvo en la terna con Red Bull y Ferrari por conseguir la pole, pero fue Max Verstappen quien se llevó finalmente el gato al agua.

Por parte de Carlos Sainz, el piloto de Ferrari estuvo muy cerca de arrebatarle la pole position a Verstappen, cuando el tiempo ya había salido la bandera a cuadros, pero se le escapó por pocas décimas. Unas pocas décimas que no le permitieron ser segundo, ni tercero, sino cuarto. Porque la igualdad en esta parrilla es total en este inicio de temporada. Entre el holandés y el español tan solo les diferenció cuatro décimas.