Carlos Sainz avisa: «Los Aston Martin van a ir muy fuertes en carrera»

Carlos Sainz saldrá cuarto en el GP de Bahrein de F1. El piloto español hizo balance de la qualy y asegura que, aunque «no es donde queremos estar», es un buen resultado dadas las circunstancias. Cabe recordar que en los libres Ferrari no había ido muy bien, los resultados no eran muy buenos y este sábado han sacado toda la artillería y han dado un paso adelante para situarse justo detrás de los Red Bull.

«Poco a poco. El viernes no tuve un dia limpio y me faltó preparación llegando a esta qualy. Al final he hecho una vuelta que me ha valido para ser cuarto, que no es donde queremos estar, pero dadas las circunstancias no está mal», reconocía Carlos Sainz al término de la primera clasificación de la temporada.

Respecto a las sensaciones, el madrileño confirmó que se encuentra «bastante bien» y que quitando una curva en el segundo sector donde ha perdido un poco el tren trasero, en el resto del circuito se siente cómodo. «Me encuentro bastante bien. Hay una curva en el segundo sector donde me costaba mucho. A parte de esa curva, donde me falta un poco, el resto del circuito voy bastante cómodo: primer sector muy rápido, el último quizás pierdo un pelín la parte trasera también».

«Sinceramente, para como estábamos, hemos dado un paso adelante pero en carrera sufriremos porque el Ferrari degrada más que nuestros rivales. Pero iremos a por ello», añadió el piloto español que saldrá justo por detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc, y por delante de Fernando Alonso. Sobre esa batalla con los Aston Martin y Mercedes tras las mejoras de los primeros, Sainz afirmó que ambos irán rápido en carrera y que va a estar «divertida la lucha».

«Está apretada la cosa y en carrera van a cambiar las cosas, puede pasar de todo. Menos los Red Bull, que son claros favoritos, por detrás Aston Martin van a ir muy fuerte y Mercedes en carrera también suelen ir bien», comentó en declaraciones a DAZN F1 al término de la sesión.