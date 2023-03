Carlos Sainz también avisa del Aston Martin : «Es tan bueno que no han podido esconderlo»

Carlos Sainz habló en rueda de prensa para los medios de comunicación en la previa al inicio de la temporada. Será en Bahrein, mismo lugar y circuito de donde se produjeron los entrenamientos la pasada semana. El gran desarrollo del Aston Martin ha sido, cómo no, uno de los temas que más ha sobrevolado sobre los pilotos en los últimos días. Por ello, el piloto de Ferrari no negó la evidencia y reconoció que «no es un secreto que el AMR23 está a muy buen nivel».

«Sería una buena noticia para España. No es un secreto que Aston Martin está a muy buen nivel. El río suena desde diciembre, llegaba a todos los equipos que Aston Martin estaba mejorando mucho en el túnel de viento y el simulador. Lo que vimos en los test lo esperábamos todos, que dieran ese paso adelante. No han podido esconder lo que veían en el túnel de viento, debía ser tan bueno. Será divertido tener a un equipo más en la lucha y a Fernando ahí, para pelear en la pista con él, porque es uno de los mejores», dijo sobre el Aston Martin del asturiano.

Pero antes, el piloto madrileño reconoció estar muy preparado de cara a este inicio de temporada: «El objetivo de los test era rodar sin problemas y lo conseguimos. Estamos preparados, pero es imposible saber de parte de quién caen las últimas dos o tres décimas. Esos últimos diez kilos, quién los lleva y quién no, es difícil de entender. Será un inicio de año apretado y con Red Bull como referencia, eso lo entendemos todos».

También mostró su ambición por ganar desde ya mismo en esta temporada 2023, pero no sabe aun en qué punto se encuentra Ferrari: «Me gusta ir a las carreras pensando que se pueden ganar. Voy a esta carrera pensando que la puedo ganar. Todavía no entendemos al cien por cien dónde está cada uno. Quizás después de los libres o la clasificación, cambie de opinión. ¿Dónde vamos a estar? No lo sé, pero hemos entendido bien el coche y eso me da buenas sensaciones».

Por otro lado, Sainz dijo ante los medios de comunicación que ha realizado una gran pretemporada con varios cambios en su ‘set-up’ y entendiéndose con el Ferrari: «El SF-23 lo he podido explorar en todas las ventanas de trabajo. He podido cambiar mi estilo de conducción tres veces para ver cuál me funciona y cuál no, en cuál me tengo que centrar. He cambiado el ‘set-up’ siete veces de un lado para otro para ver cuál iba mejor. Si lo pongo al límite en clasificación en busca de la última décima y el coche me da buen ‘feeling’, será una buena noticia. Si me falta la décima del año pasado, habrá que ponerse a trabajar. Lo bueno es que me siento más preparado, he llevado el coche a sitios muy diferentes a estas alturas de la temporada».