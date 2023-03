«No sería extraño que Alonso subiera al podio en Bahrein ni que ganara carreras este año»

Pocas personas saben más de Fórmula 1 que Joan Villadelprat (Barcelona, 1955). El español atesora una dilatada experiencia en la competición que le llevó a trabajar para escuderías como Ferrari, McLaren, Benetton o Prost Grand Prix. Durante ese tiempo ayudó a conquistar un total de ocho campeonatos mundiales. A punto de que inicie un nuevo Mundial en el Gran Premio de Bahrein, atiende a OKDIARIO para confirmar que sí, que Fernando Alonso tiene un coche ilusionante en sus manos, un Aston Martin que le permite soñar con grandes cosas esta temporada.

Pregunta: ¿Qué conclusiones podemos sacar de los test de Bahrein?

Respuesta: En pretemporada hay que coger las cosas con pinzas porque nadie enseña todas sus cartas. Lo que está claro es que Aston Martin ha dado un gran avance respecto al año pasado y en particular las tandas que hizo Fernando Alonso son muy constantes y además con tiempos rápidos. Si comparamos sus tiempos con los que hizo Ferrari da la sensación de que previsiblemente Aston Martin podría estar por delante, aunque eso no quiere decir que Ferrari haya utilizado toda la potencia que tiene. Red Bull ha dado otro paso adelante y ha conseguido que el coche le vaya bien a sus dos pilotos. Sus tandas de carreras han sido aplastantes, han sido mucho más rápidos que el resto. No sabemos si segundos serán Ferrari o Mercedes. Posiblemente el cuarto equipo pueda ser Aston Martin, está más fuerte que Alpine y McLaren, que ahora mismo es un desastre.

P: ¿Entonces podemos ser optimistas con Alonso?

R: Debemos mirar este Mundial con optimismo. Fernando hizo un cambio radical. Todo el mundo tenía el interrogante de si se había equivocado o había ido al sitio justo y yo creo que ha hecho un buen trabajo. Ha ido al sitio correcto. Aston Martin ha demostrado que tiene ganas de ganar y ha sacado un coche que inicialmente es bueno. Y sabemos que Fernando si tiene un coche bueno puede dar muchísimo y hacernos felices a muchos.

P: ¿Puede subir Alonso al podio el próximo domingo?

R: No es descabellado. Es la carreras pueden pasar muchas cosas y cuando hay follón Fernando normalmente es el que sale más limpio y el que sabe tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Sería una sorpresa que Fernando subiera al podio el domingo, pero tampoco sería de extrañar. No sería algo extraordinario. Yo creo que va a estar en la pelea.

P: Aston Martin parece que ha empezado con buen pie. ¿Podrá aguantar la evolución de los equipos grandes según transcurra el año?

R: La evolución va a ser constante para todos. Aston Martin hasta tiene más posibilidades para evolucionar porque tiene más tiempo de túnel de viento y más tiempo de simulador, tal y como establece el reglamento, que da más tiempo a los peores equipos del último campeonato. Lo que pasa es que los equipos de delante están muy delante.

P: ¿Le sorprendió la decisión de Fernando Alonso?

R: Fernando es un tío listo y estudió exactamente qué le ofrecía Aston Martin. Lo que está clarísimo es que Fernando estaba disgustado con Alpine, no creyó que aquel proyecto fuera lo serio que se le vendió y encima no se le trató con la elegancia que se debe tratar a un doble campeón mundial. Él no estaba a gusto allí, salió la oportunidad de Aston Martin y el padre de Stroll le vendió un gran proyecto. Es obvio que digas: ‘Me la juego porque es un proyecto nuevo y con la ambición que yo tengo’. Correr no para ser segundo o tercero, sino ser ganar carreras y aspirar al título. Lo que le vendieron hoy está en el suelo, un coche nuevo que ha dado un paso adelante, una base muy buena, mejor de lo que tenía en Alpine. Yo creo que ha acertado.

P: ¿Pueden ser sus 41 años un obstáculo para brillar en el Mundial?

R: La edad ya no cuenta tanto en la Fórmula 1 porque los coches tienen más ayudas que antes. Es importante la mentalidad que tengas, hay gente que con 60 años está físicamente tremenda y se siente joven. Creo que Fernando con más de 40 años no solo está bien físicamente, y lo ha demostrado haciendo dos carreras el mismo día durante el test, sino que encima tiene la mentalidad ganadoras y las mismas que cuando era joven. A eso hay que añadirle la experiencia de todos estos años de victorias y fracasos. Tiene todo ese bagaje y eso es fundamental. Cuando tenga la oportunidad de sacar el cuchillo no la va a desperdiciar.

P: ¿El tercer título mundial puede llegar algún día?

R: No sé el título, pero este año puede ganar carreras, sí. El título es mucho más complejo: es estabilidad en la escudería, que todo funcione, la progresión… hay infinidad de cosas para que puedas ganar un título. Pero que sea competitivo y esté en la pomada, yo creo que sí. Todo dependerá de la evolución de este Aston Martin, que ha nacido bueno, pero ahora hay que vestirlo, entrenarlo y hacerlo fuerte.