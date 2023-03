Fernando Alonso revela el agresivo plan de Aston Martin: «Cambiarán dos tercios del coche»

Aston Martin se ha convertido en la escudería de la que todo el mundo habla en la Fórmula 1 después de su impresionante rendimiento en la pretemporada y Fernando Alonso avisa de que eso solo es el principio. A punto de arrancar el Mundial en el Gran Premio de Bahrein, y sentado en la sala de prensa del circuito de Sakhir, el bicampeón explica que el plan de la escudería británica pasa por que el bólido verde siga experimentando cambios radicales a lo largo de todo este año.

«Este coche cambiará radicalmente durante la temporada, ese es el plan previsto. Desde el equipo me han dicho que la idea es que dos tercios del coche cambien a lo largo de la temporada. Queremos tener una buena línea de base, una buena plataforma para desarrollar el coche durante 2023 y tal vez luchar por algo más grande el próximo año, pero vamos paso a paso”, analiza Alonso.

A punto de arrancar su vigésimo tercer Mundial de Fórmula 1, el asturiano no quiere mojarse sobre el resultado que esperan conseguir el próximo domingo, pero reconoce que la mejoría lograda por Aston Martin es muy difícil de ocultar, como han señalado otros pilotos durante la rueda, entre ellos su compatriota Carlos Sainz. Pocos discuten que ahora mismo es el cuarto equipo de la parrilla y la duda es si podrá inquietar a las tres ‘grandes’ este fin de semana.

