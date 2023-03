Lance Stroll correrá junto a Fernando Alonso en Baréin

El piloto de Aston Martin, y compañero de Fernando Alonso, Lance Stroll, disputará finalmente el Gran Premio de Baréin de este fin de semana tras recuperarse a tiempo del accidente en bicicleta que sufrió la semana pasada. El piloto canadiense de 24 años viajó a Baréin pero su participación en el Gran Premio era duda hasta que su escudería ha confirmado este jueves que correrá junto al asturiano con el AMR23.

«Fue frustrante no estar en Baréin para los test de pretemporada, me decepcionó perdérmelos. Sin embargo, por mi lesión en la muñeca, el equipo y yo creímos que era mejor centrarnos en la recuperación y estar listo para este fin de semana y para la larga temporada que tengo por delante», afirmaba Stroll.

«Fue un accidente desafortunado: me caí de la bicicleta cuando la llanta se abrió un agujero en el suelo, pero afortunadamente el daño no fue significativo y con una cirugía menor exitosa en mi muñeca derecha se solucionó el problema muy rápidamente. Desde entonces, he estado trabajando duro con mi equipo para asegurarme de estar en plena forma para competir este fin de semana», continuaba explicando el piloto canadiense tras su recuperación.