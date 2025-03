Carlos Sainz se estampa con la realidad de Williams: «No somos rápidos este fin de semana»

Carlos Sainz se resignó a la realidad de Williams en el Gran Premio de China de Fórmula 1 al analizar una clasificación en la que no pudo pasar de la Q2 y que le obliga a salir decimoquinto en la carrera de este domingo, una casilla de salida muy inferior a las que se acostumbró en sus cuatro años con Ferrari. Los cambios en el coche castigaron al piloto español, que no confía demasiado en la velocidad de este para conseguir remontar en la prueba larga.

«Hemos intentado hacer unos cambios que son sobre todo enfocados a mañana por el problema de degradación que hemos tenido. Esperemos que funcionen. Es verdad que en clasificación haciendo cambios de configuración tan grandes empiezas un poco perdido porque es la primera vez que pruebas» ciertas cosas. Sigue faltando. He vuelto a ir más rápido en Q1 que en Q2 y eso es lo raro y lo que al final acabo pagando», analizó Sainz, no muy conforme con las modificaciones de su equipo.

Sainz no quiso entrar en pronósticos exactos de los rivales a los que se enfrentará este domingo en la carrera de Shanghái a las 8:00 horas en la que buscará sus primeros puntos en el campeonato tras el accidente de Australia: «Intentaremos adelantar a todos los que tenemos delante, pero no será fácil porque no somos muy rápidos este fin de semana».

Sainz sufre los cambios de Williams

«En algunas curvas me he sentido más cómodo en otras no. Son cosas normales de cuando cambias la configuración. El caso es que estamos intentando mejorar mucho, pero todavía sigue faltando un poquito», zanjó Sainz, que no lo está teniendo nada fácil en China. Lo más positivo, el décimo puesto desde el que saldrá su nuevo compañero, Alex Albon, que de nuevo se metió en Q3 tras rascar buenos puntos en Melbourne.