Carlos Sainz saldrá en séptima posición en el Gran Premio de China de Fórmula 1. El piloto español, que sufrió un accidente en la Q2, habló ante los medios de comunicación y valoró las sensaciones que le dejó esta sesión de clasificación donde tanto él, como Charles Leclerc, esperaban y confiaban en poder luchar por la pole con Max Verstappen. Fue finalmente Fernando Alonso el que acabó en tercera posición de cara a la carrera de este domingo.

Nada más bajarse de su Ferrari, Sainz reconoció que superó «un buen susto» en la sesión de clasificación, ya que el accidente estuvo a punto de dejarle fuera de combate. De hecho, durante varios minutos llegó a ondear la bandera roja en el circuito de Shanghái, pero los mecánicos del equipo italiano confirmaron que el coche estaba bien y Sainz pudo volver de nuevo al asfalto para sellar su puesto en la cuarta línea de la parrilla de salida.

«Ha sido un buen susto, la verdad, pero he conseguido cambiar la dirección en la que me iba a chocar en el último momento y chocar con un buen ángulo. Eso me ha permitido no dañar la suspensión ni el ala y me ha permitido seguir. Ha sido un buen susto, pero he podido seguir y hacer una clasificación decente», comenzaba diciendo el piloto de Ferrari.

A nivel global, y dejando de lado este accidente sin consecuencias, Sainz reconoció que Ferrari ha bajado en China el nivel respecto a las últimas carreras. «El problema es que no parecemos ir muy rápido este fin de semana. Es un circuito que nos está costando bastante. Hacía bastante que no quedaba séptimo. Hay que trabajar, pero no va a ser fácil. Esperemos que el coche vaya mejor en carrera que a una vuelta», reconoció en declaraciones a DAZN.