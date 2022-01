Carlos Sainz ya tiene fecha oficial de vuelta al asfalto y está más próxima de lo esperado: será esta misma semana. Ferrari ha anunciado un programa de pruebas en su circuito privado de Fiorano donde participarán todos pilotos de la escudería, los titulares Sainz y Charles Leclerc y también el probador, Robert Shwartzman. Los tres se pondrán al volante del SF21 con el que la Scuderia dio un gran paso adelante en el último Mundial de Fórmula 1.

Leclerc pilotará el miércoles y al día siguiente le llegará el turno a Carlos Sainz, que volverá a enfundarse el mono rojo apenas un mes y medio después del espectacular Gran Premio de Abu Dabi que clausuró el último campeonato. Quien más trabajo tendrá será Shwartzman, piloto ruso de 19 años y actual subcampeón de Fórmula 2 que se subirá al coche tanto el martes como el viernes.

Estos cuatro días de pruebas a puerta cerrada serán el arranque oficioso de la temporada para Ferrari, que ni siquiera ha desvelado el nombre de su nuevo bólido. Todo se mantiene bajo el secretismo del número 674, como ha nombrado al nuevo proyecto con el que espera elevarse hasta la pelea por las victorias en el próximo Mundial.

