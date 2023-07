Carlos Alcaraz sorprende con un nuevo look en Wimbledon

Carlos Alcaraz debuta este martes en Wimbledon ante Jeremy Chardy y el número uno del mundo habló en rueda de prensa este domingo. El español acudió a la comparecencia ante los medios de comunicación ataviado con un gorro de la marca que le patrocina.

Después de tener que retirarse en las semifinales de Wimbledon ante Djokovic por calambres y de ganar el título de Queen’s, Carlos Alcaraz dejó claro ante la prensa que se encuentra listo para el asalto del título sobre la hierba del All England Tennis Club. El murciano dejó claro que las molestias físicas que le hicieron ausentarse de los dos últimos torneos de exhibición están superadas.

«Me siento genial. Ya he tenido un par de entrenamientos aquí y me siento muy bien, con muchísima energía. Tengo muchas ganas de disputar mi primer partido aquí en Wimbledon», dejó claro ante los medios de comunicación un Alcaraz que también confirmó que: «Me siento genial. Estoy trabajando esta semana para tratar de no sentir el dolor que sentí en la final de Queen’s. Físicamente, ahora mismo, me siento genial. Estoy totalmente listo para comenzar Wimbledon».

Carlos Alcaraz no se enfrentaría ante Djokovic hasta una hipotética final y por ello dejó claro que está listo para disputarle el título al tenista serbio, que llega de hacer historia en Roland Garros tras superar a Nadal en número de Grand Slams.