Kyrgios toma partido en la guerra entre Nadal y Djokovic por ser el mejor de todos los tiempos

Nick Kyrgios regresa al torneo donde consiguió el mejor resultado de su carrera deportiva. El pasado año perdió la final de Wimbledon ante Djokovic, al que le considera «el mejor de todos los tiempos», decantándose entre el serbio y Rafa Nadal. Cabe destacar que hace varias semanas ‘Nole’ superó al español como el tenista con más Grand Slams en la historia, 23.

Respecto a su derrota del año pasado, el australiano está tranquilo por haber perdido con el que considera el mejor de la historia: «Me faltó un triunfo más, pero no me entristece decir que perdí ante el mejor jugador de todos los tiempos y que le hice partido».

Y es que hace precisamente un año, Kyrgios dejó de lado sus problemas tanto dentro como fuera de la pista para mostrar un nivel realmente bueno, permitiéndole codearse en la final con Djokovic: «Fue increíble. Has hecho todo el trabajo de tu vida para obtener un buen resultado en este torneo. Eso será recordado por el resto de tu vida. Es un sentimiento bastante especial. Creo que todos los tenistas, al final del día, trabajan muy duro para tener uno de esos resultados en un Grand Slam».

Sobre su adaptación en una superficie como es la hierba, Kyrgios, en una entrevista para la ATP, no se corta y se llega a comparar con Roger Federer: «Alguien como Federer fue tan bueno porque pudo adaptarse y pegar muchos tiros diferentes. Creo que a los australianos no nos importa ensuciarnos un poco y tratar de encontrar diferentes formas de ganar. Es por eso que ves que muchos de nosotros tenemos buenos resultados en hierba».

Sin presión

Ahora tiene consigo una tarea complicada. El australiano sufrió una importante lesión de rodilla y de hecho tuvo que pasar por quirófano. Pero ahora está totalmente recuperado: «Creo que, en todo caso, me va a ayudar el hecho de que ya he obtenido un resultado tan bueno allí y conozco muy bien la cancha central. Sé lo que tengo que hacer para tener éxito. Creo que ya no tengo presión».

«La gente siempre dice que, una vez que tienes resultados, ahí es cuando la presión comienza a hacer efecto. Pero, para mí, ha sido al revés toda mi carrera. Cuando he ganado torneos o cuando lo he hecho muy bien, es casi lo contrario. Es casi como si te hubieras probado a ti mismo y ahora puedes simplemente relajarte y divertirte», añadió el australiano.