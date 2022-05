Carla Suárez será galardonada el próximo lunes por el jurado de los Premios Ciudad de la Raqueta por su trayectoria y evaluó el «buen momento» del tenis femenino español, confesando que ve a Paula Badosa como futura «número uno» del mundo si continúa «con paciencia y sin prisas». Carla recibirá el Premio Especial Ciudad de la Raqueta en un acto conjunto de los Premios María de Villota y Ciudad de la Raqueta en el que también serán reconocidos Marc Márquez, Laia Sanz, Toni Bou o ‘Pato’ Clavet, entre otros galardonados.

«Con paciencia y sin prisas, veo a Paula de número uno. Está ‘cerquita’. Solo tiene a Swiatek por delante. Está haciendo las cosas muy bien», afirmó Suárez en declaraciones facilitadas por la organización de los Premios Ciudad de la Raqueta.

La extenista ve al tenis femenino español «en muy buen momento» y con la capacidad de «poder dar alegrías» a los aficionados. «El año pasado, Paula dio un paso de gigante y, además, este año, lo está consolidando. De Garbiñe ya sabemos de lo que es capaz si la respetan las lesiones. Por detrás, está gente como Sorribes o Párrizas y tenistas jóvenes con muchas ganas», añadió.

Así, la tenista canaria señaló que el circuito queda «muy abierto» tras la retirada de la australiana Ashleigh Barty, con «muchas jugadoras candidatas a poder ganar grandes títulos». «La gran dominadora es Swiatek, que ha ganado cuatro torneos y además importantes», se decantó.

Carla Suárez, que el pasado 1 de septiembre de 2020 anunció que padecía un linfoma de Hodgkin, disputó su último partido el 3 de noviembre del año pasado en la Billie Jean King Cup. Y desde ese día la tenista intentó desconectar «bastante», para iniciar varios proyectos. «Uno de ellos me ilusiona mucho, de acción social con el COE. Ojalá lo podamos llevar a la práctica pronto», relató.

«De momento, no tengo ninguna vinculación profesional con el tenis. No lo hecho de menos, pero sigo toda la actualidad de las compañeras. Profesionalmente no sé por dónde voy a tirar, pero creo que en este campo social puedo hacer mucho. La ayuda a los demás, siempre es necesaria», añadió.

La ganadora de cinco títulos WTA, tres de ellos en categoría de dobles, no cree que en un futuro a corto plazo sea entrenadora, algo que todavía no se ha planteado. «Aún es pronto. Terminé en noviembre. Para ser entrenadora tienes que dedicarte al ciento por ciento y yo necesitaba un respiro. A largo plazo, ya se verá. El tenis ha formado parte de mi vida siempre y no voy a cerrarme puertas», expresó.

Suárez hizo balance de su carrera, con «muchos momentos» buenos y en la que «siempre» ha dado «el cien por cien». «Mirando todo con perspectiva, haber podido jugar en los mejores torneos del mundo y contra las mejores tenistas me hace pensar que ha merecido la pena», confesó.

«No creo que me haya dejado algo en el tintero. Pero sí que podría haber tomado otras decisiones en algunos momentos. Quizá haber escuchado más, haber hecho más caso, que es algo que no te asegura ganar un Grand Slam, pero hubiera ayudado», manifestó sobre sus logros, llegando a estar entre las seis mejores del mundo, aunque sin alcanzar rondas finales en Grand Slam. «Quizá en ese momento no competí al ciento por ciento o las rivales rindieron mejor que yo esos días», admitió.

Sin embargo, la canaria está orgullosa por el «cariño» recibido por los aficionados. «Quizá por mi personalidad o estilo de juego», argumentó. «Luego con la enfermedad, el cariño se duplica. Todo el mundo tuvo un ratito para llamarme e interesarse por mí. Me hubiera gustado que fuera diferente ese 2020 pero la pandemia y la enfermedad lo impidieron. Estoy muy agradecida. Retirarme con la raqueta en la mano, fue muy importante para mí», sentenció.

