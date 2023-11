Cancelo: «Cuando los resultados no llegan la confianza no es la misma»

Joao Cancelo fue el gran protagonista de la victoria del Barcelona. El lateral diestro, que hoy fue zurdo, hizo el primer gol de su equipo y después asistió a Joao Félix para dar la victoria a su equipo, conseguir los tres puntos y posteriormente la clasificación a los octavos de final de esta Champions League.

«Conseguimos poner a este club en octavos que es donde se merece estar. Los dos partidos con la selección y Vallecas sentía el isquio cargado. Hoy los sentí un poco más. Voy a hacer todo lo posible para estar contra el Atlético de Madrid y seguro que no es nada y voy a estar», decía el portugués tras el partido.

«Creo que cuando los resultados no llegan, la confianza no es la misma. Cuando estás con confianza todo te sale y cuando no, parece que todo va mal y no es así. Tenemos un grupo de gente madura y adulta, pero tenemos un grupo humano espectacular. Creo que merecemos esta victoria. disfrutar, descansar y ya pensar en el partido ante el Atlético de Madrid», añadía Cancelo sobre la confianza que siente el equipo.

Sobre qué prefiere, si jugar en la derecha, en la izquierda o como mediocentro, Cancelo demostró que es un jugador de equipo: «La verdad es que me siento bien tanto en la derecha como en la izquierda en el medio también. Intento hacer lo mejor para ayudar al equipo».

Por otro lado, a Cancelo le preguntaron si quiere repetir en el lateral zurdo para el partido ante el Atlético de Madrid de este domingo en Montjuic: «Me da igual. Merece jugar Balde. Todos merecen ganar tenemos un equipo de grandes futbolistas y hay que intentar ganar el domingo ante el Atlético de Madrid».

Xavi se rinde a él

«Muy feliz y contento por el equipo y por el club. Lo necesitábamos tras dos años de vivir la mala fortuna de la Europa League. Ellos son un muy buen equipo. El equipo ha reaccionado bien. mentalidad ganadora. Todo se veía bastante negro, pero en la segunda parte hemos estado mejor que ellos. Victoria merecida», dijo Xavi tras el partido.

Después, y como es lógico, le preguntaron por Cancelo, que fue el gran protagonista del encuentro y merecidamente nombrado el MVP. Con su gol y asistencia, el portugués ayudó al equipo para sumar los tres puntos y la clasificación a los octavos de final. Xavi mostró su felicidad, pero adelantó que tanto Balde como Marcos Alonso van a ser importantes: «Balde va a ser importante, también está Marcos. Ha hecho un gran partido sin duda».