Taylor Fritz todavía no se cree que perdiera el partido de cuartos de final de Wimbledon contra Nadal. El estadounidense lo tenía todo para dar la campanada y batir a Rafa, pero el tenista español se sobrepuso una vez más a sus molestias físicas y venció en el tie break del quinto set. El americano dice adiós al torneo y ahora tendrá que apoyarse en los suyos para superar este duro golpe. Su consuelo y su gran apoyo es su novia Morgan Riddle, que lamentó desde la grada lo ocurrido.

Las cámaras y la realización de Wimbledon no paraban de enfocar a la joven influencer, una modelo también estadounidense que tiene casi 100.000 seguidores en Instagram y 250.000 en Tiktok, donde arrasa con sus sugerentes vídeos. La joven de 24 años es una fiel seguidora de Fritz, al que acompaña en todos sus torneos, de ahí su presencia en Londres estas semanas.

«Estoy bastante seguro de que esta es la peor derrota de mi carrera, porque después del partido me senté y quería llorar. Nunca me ha pasado eso después de un partido. Nunca he sentido que pudiera llorar después de una derrota», reconoció Fritz en rueda de prensa. Un momento delicado que superará junto a su gran apoyo.

Morgan vive en Los Ángeles, pero pasa gran parte de su tiempo viajando en jets privado para estar al lado de su pareja. «Soy Morgan, viajé por el mundo en la gira ATP con mi novio, que es el tenista estadounidense número uno», llegó a decir en uno de sus vídeos de Tiktok. Por su parte, Fritz ha encontrado de nuevo el amor en ella tras su relación anterkior con Raquel Pedraza, con la que tuvo un hijo siendo ambos muy jóvenes.