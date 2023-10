El calendario no perdona: ya hay más de 100 lesiones en 9 jornadas de Liga

El calendario actual, que obliga a casi la mitad de equipos a disputar tres partidos por semana, está castigando a los jugadores de la Liga EA Sports con todo tipo de lesiones. El segundo parón de selecciones de la temporada ya está aquí y los equipos cruzan los dedos porque ya son más de 100 futbolistas que han caído lesionados en nueve jornadas de campeonato nacional, y dos de Europa.

«Estamos poniendo en crisis lo esencial del fútbol, la salud de los jugadores». Así explica este problema José Luis San Martín a OKDIARIO. Durante 37 años –ocho en el primer equipo– fue preparador físico del Real Madrid. Además, después de tanto tiempo trabajando en Valdebebas cree que la razón por la que se producen tantas lesiones reside en una tendencia de acortar «las pretemporadas a diez días», puesto que «los entrenamientos son fundamentales para crear una base con la que el jugador pueda rendir en óptimas condiciones».

La mayoría de las lesiones de los jugadores de la Liga son musculares (37,5%). El resto, bien sean roturas óseas o problemas físicos de cualquier clase, están trasladando a más de una centena de jugadores a la enfermería cuando queda prácticamente toda la temporada por delante. Pero el factor común de todas ellas está siendo la sobredosis de fútbol. Según el experto, «a partir de 3.000 minutos el riesgo de lesión aumenta exponencialmente», y esa es una cifra que los protagonistas alcanzan cada vez más pronto en los últimos tiempos.

El último fin de semana ha sido demoledor. Estrellas como Lamine Yamal, Jules Koundé o Yeremy Pino han sufrido lesiones en la jornada previa de Liga al segundo parón y otros jugadores como Marc Bartra incluso tendrán que pasar por quirófano. Otros como David Alaba aprovecharán la ventana internacional para seguir con su proceso de recuperación muscular.

Poco descanso entre partidos

En España hay ocho equipos que juegan en competiciones europeas este año. Eso obliga a que casi la mitad de nuestra Liga dispute tres partidos por semana habitualmente. Sin embargo, San Martín nos explica que «en 72 horas el combustible está llegando al llenado». Ese tercer día algunos jugadores ya tienen que volver a calzarse las botas y rendir al máximo, sin importar el tiempo de descanso que hayan tenido anteriormente.

Hasta los más grandes se están viendo afectados por esta situación en el inicio de temporada. Madrid y Barça ya suman un total de 12 lesionados desde que empezó el curso y no se libran de la plaga que está invadiendo a los equipos de la Liga. Cuando le preguntamos a San Martín si esto le ha cogido por sorpresa nos respondió lo siguiente: «Claro que me sorprende. Lesiones graves como la de Militao, o la de Vinicius, que cayó después de cuatro años sin lesión… El Madrid fue listo y le dio descanso a Bellingham ante Las Palmas».

Riesgo de que se planten

Esta pretemporada se llegó a plantear el debate en la sociedad de si en algún momento los jugadores dirán basta. Sobre esa posibilidad le preguntamos al preparador físico. «No tengo ni idea, porque hay mucho dinero en juego. Estos Ferrari tienen que entrar en boxes alguna vez. Hay entrenadores que dicen que los jugadores se van a plantar. Estamos poniendo en crisis lo esencial del fútbol, la salud de los jugadores», comentó.

Factor mental

Otra de las cuestiones que pueden incrementar el riesgo de lesión es el factor mental. Los futbolistas están exigidos al máximo y parece que se da por hecho que tengan que lidiar bien con la presión. «El tema mental también influye. El estrés es tremendo, es oxidativo. La élite masacra al débil. El fútbol es el deporte más intenso que hay en el mundo, el jugador recupera más rápido a nivel muscular que mental. Requiere que el jugador descanse y se alimente», explicó San Martin.

Lesiones y recaídas en la Liga

De hecho, ya hay futbolistas que este año han recaído. Ejemplos como el de José María Giménez, que comenzó la temporada lesionado, debutó y se volvió a lesionar, demuestran que el calendario no perdona y lo normal cuando se fuerza es tener una recaída.

«Con el alta médica no quiere decir que el jugador esté para competir, pero los entrenadores arriesgan y no esperan al alta deportiva. Hay una huella interna que el jugador no percibe y que requiere un tiempo», concluyó el fisioterapeuta.