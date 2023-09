El Real Madrid se reúne con los jefes de Apple en Valdebebas

El Real Madrid ha recibido la visita de las caras visibles de Apple. Tim Cook, el CEO de la compañía, ha liderado una visita de una expedición de la empresa a las instalaciones del conjunto blanco en Valdebebas en las horas previas al derbi madrileño que medirá a los de Ancelotti contra el Atlético de Madrid. El directivo de la firma tecnológica ha publicado un mensaje y un vídeo tras ver parte de un entrenamiento de los madridistas, además de pasar tiempo con el entrenador del Juvenil, Álvaro Arbeloa.

«Qué honor pasar tiempo con el legendario equipo del Real Madrid y con sus jugadores juveniles. ¡Gracias por la cálida bienvenida España!», ha destacado el empresario en sus perfiles oficiales delas redes sociales.

Un delegación de Apple liderada por Cook ha estado en Madrid y no ha desaprovechado la oportunidad de acudir a la ciudad deportiva del conjunto blanco. Allí, el CEO de la compañía se ha reunido con Florentino Pérez, que le ha entregado una camiseta del Real Madrid personalizada, con el dorsal número 1 y su nombre.

What an honor to spend time with the legendary @RealMadrid team and their youth team players. Thank you for the warm welcome to Spain! 🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/zwgTLa1eKX

— Tim Cook (@tim_cook) September 23, 2023