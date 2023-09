Kroos y Modric vivirán su primer derbi juntos… en el banquillo

Por primera vez desde que juegan juntos en el Real Madrid, hace justo una década, Toni Kroos y Luka Modric vivirán un derbi uno al lado del otro… pero en el banquillo. Ancelotti repetirá ante el Atlético el centro del campo de los cuatro jóvenes, Tchouaméni-Camavinga-Valverde-Bellingham, con el que arrancó la Liga y dejará a las dos leyendas fuera del once en el Metropolitano.

Cuando el Real Madrid decidió no despedir a Ancelotti y que fuera el técnico italiano el que liderara la temporada de transición, el club le dejó bien claro que Kroos y Modric debían cambiar su rol y que era imperativo dar galones a futbolistas como Tchouaméni y Camavinga. Con Valverde y Bellingham como intocables, Carletto debía reinventar el centro del campo sin sus dos vacas sagradas.

Ancelotti: «Kroos y Modric siguen siendo los mejores» https://t.co/q2eEX0ekNB — okdiario.com (@okdiario) September 2, 2023

Ancelotti obedeció y, desde el primer partido de Liga, ha sido habitual ver a Kroos y Modric en el banquillo del Real Madrid o al menos a uno de ellos. El alemán sólo ha sido titular en dos de los seis partidos oficiales del equipo blanco (frente al Almería y la Real Sociedad), los mismos que el croata, que jugó de inicio frente al Getafe y al Union Berlín en la Champions. Dicho de otro modo: Kroos y Modric no han coincidido en la alineación titular ni una sola vez en lo que va de temporada.

Sí que han coincidido en el banquillo en dos encuentros, frente al Athletic y el Celta, ambos a domicilio en las primeras jornadas de Liga. Y Kroos y Modric volverán a ocupar plaza junto a los suplentes en el derbi del próximo domingo en el Metropolitano. Ancelotti no deja de regalarles los oídos en la sala de prensa y de quitarles minutos partido a partido.

Kroos y Modric, ‘suplentísimos’

Kroos arrancó la temporada como suplente en San Mamés, salió en la segunda parte y disputó 19 minutos. Titular en Almería en la jornada 2 donde fue sustituido en el minuto 72. Otra vez suplente ante el Celta (jugó 28 minutos) y revulsivo ante el Getafe al salir tras el descanso. Repitió titularidad ante la Real Sociedad y jugó el partido completo. Por último, otra vez al banquillo frente al Union Berlín para acabar disputando los últimos 24 minutos.

Modric también comenzó la Liga en el banquillo de San Mamés y sólo jugó los últimos 10 minutos. Otra vez suplente en Almería y Balaídos para acabar disputando 18 y 28 minutos respectivamente. Por fin el croata fue titular ante el Getafe y fue sustituido por Ancelotti en el minuto 77. De nuevo al banquillo ante la Real Sociedad (28 minutos) para acabar como titular frente al Union Berlín y ser cambiado en el 81.

Los números no mienten. Kroos y Modric, dos de los centrocampistas más grandes de la historia del Real Madrid, han cambiado su rol. Ya no son titularísimos, que diría Pellegrini, sino carne de banquillo. Su entrenador les alaba pero no les pone. Ellos callan y se resignan, aunque a veces una imagen vale más que mil palabras.