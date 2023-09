Ancelotti: «Vinicius jugará el miércoles y veremos si está en el derbi»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu tras la victoria del Real Madrid frente al Unión Berlín. Ancelotti destacó la segunda parte de los suyos y habló sobre el tiempo de recuperación que le queda a Vinicius.

«Estos partidos son un poco más complicados, porque no hay espacios y a él le ha costado mal. Puede tener más oportunidades a campo abierto. Hoy tuvo mala suerte, porque en dos o tres ocasiones pudo marcar», explicó sobre el encuentro.

«En la segunda parte ha sido mejor porque hemos jugado contra un equipo que presiona menos. Cayó la energía y tuvimos más espacio y oportunidades. Fue suficiente un gol en el último minuto. Hicimos muy buena presión tras pérdida. Marcan michos goles a balón parado y les pudimos parar», añadió el entrenador del Real Madrid.

«Lo que pienso hoy es lo que pensaba antes del primer partido, que es que podemos luchar en todas las competiciones. Podía salir un empate, pero no cambia la idea de esta plantilla que tiene mucha calidad», continuó.

Ancelotti habla del regreso de Vinicius

Ancelotti también habló de cuándo regresará Vinicius: «Marca la diferencia y es obvio que nos falta. Joselu lo está haciendo muy bien, hoy podía marcar. Va a jugar el próximo miércoles y a ver si puede estar disponible para el domingo».

Sobre si ha puesto algún reto goleador a Tchouaméni, fue claro: «No he puesto reto de goles a nadie. Ha tenido mucho control. Todo lo que estaba previsto. Se podía marcar antes, pero marcar en el último minuto es importante. El espíritu de esta camiseta es que nos permite creer hasta el último minuto».

«Bellingham tiene calidad. También tiene suerte, porque este gol es parecido al del Getafe. Llega desde segunda línea y cuando lo hace está más listo que los otros», añadió.

¿Qué aporta Joselu?

Joselu no marcó, pero fue un peligro constante. Ancelotti tiene claro lo que aporta: «Es evidente que mejora el juego aéreo. Somos más peligrosos que antes. Con él puede pasar algo. En los balones áreos lo tenemos».

También, reconoció que es complicado quitar a Kroos o Modric: «Es un tema bueno, porque tienes medios muy buenos. Yo no puedo pensar que uno se quede en el banquillo cuatro o cinco partidos seguidos. Da igual cuando aporte. No es sencillo para un jugador entender que no va a jugar, pero sí que va a aportar».

La Champions y el favoritismo

«Decir que somos o no favoritos no aporta nada. Cada partido hay que pelearlo y lucharlo. Es mejor pensar a otras cosas», explicó. Además, concluyó hablando de Brahim: «Es uno de los jugadores afectados en esta primera parte de la temporada, más que otros. Siempre aporta sus calidades y la idea es darle más minutos»