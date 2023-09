Nacho: «Bellingham ha nacido para jugar en el Real Madrid»

El Real Madrid no pudo pasar del empate a cero en todo el encuentro ante el Unión Berlín y eso se notó en las caras y en las reacciones de los jugadores blancos, que empezaron el nuevo curso europeo sin sumar de tres. El primero en comparecer tras el ‘pinchazo’ fue el capitán. Nacho Fernández se refirió a la magia del Santiago Bernabéu para explicar el gol de Jude Bellingham que dio el primer triunfo a su equipo en la Champions League

«Ya sabemos la magia que tiene este estadio, era un partido para haberlo ganado mucho antes, lo importante eran los tres puntos», comenzó Nacho, a lo que añadió una valoración del encuentro en sus 90 minutos: «Hemos hecho un partido muy completo, con muchos remates. Teníamos que estar pendientes de las contras de ellos, pero muy contento».

Además, alabó al Unión Berlín y los aprietos en los que puso al equipo local este miércoles. «Esto es la Champions, cualquier equipo te puede complicar». Por último, Nacho fue preguntado por el autor del gol, Jude Bellingham y le dedicó una bonita frase: «Ha nacido para jugar en el Real Madrid, que siga metiendo muchos goles».

El defensa español fue titular por primera vez en toda la temporada en el encuentro con los alemanes y cumplió a la perfección. Muy serio atrás como siempre, y formando una dupla de plenas garantías con Antonio Rüdiger. Tanto el español como el germano estuvieron de sobresaliente y frustraron cualquier intento de ver puerta del Unión Berlín, que se implicó más en la faceta defensiva que la ofensiva.

Bellingham se define como un killer

El héroe del Real Madrid en la tarde de este miércoles, Bellingham, también habló en los minutos posteriores al choque frente al Unión Berlín. El británico quiere «ser un buen killer» para seguir ayudando al equipo blanco con sus goles. Ya son seis los que lleva vestido con la camiseta de su nuevo equipo, una espectacular racha para un recién llegado.

«Hemos sido pacientes. Sabíamos que tendríamos ocasiones. Al final lo conseguimos. No ha sido mi gol más bonito. Quiero estar en el área para ser un buen killer para ayudar al equipo. Normalmente, soy un chico tímido, pero me he adaptado muy bien. Siempre voy con una sonrisa», dijo el autor del gol en el Bernabéu.

Ancelotti se rinde a Bellingham

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, también habló del gol del inglés poco después del pitido final. «El espíritu del equipo es muy bueno. Quien se pone la camiseta del Madrid tiene que tener ese espíritu. Bellingham está teniendo suerte», afirmó el italiano.