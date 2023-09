Los más de 4.200 aficionados del Unión Berlín que viajaron hasta la capital de España para ver el duelo que enfrentó a los alemanes con el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, llenaron de color rojo y blancos los alrededores del coliseo madridista. Tras pasar la jornada en la Puerta del Sol, la Policía los llevó hasta Plaza Castilla, desde donde se desplazaron hasta Chamartín en masa. Pacíficos y silenciosos, pero muy numerosos, fueron cacheados sin ningún tipo de problema por la seguridad del club. Los germanos no estarán solos.

Este es un partido histórico para todos estos aficionados, ya que es la primera vez que verán al Unión Berlín por primera vez en la máxima competición continental. Además, los alemanes debutarán en el estadio Santiago Bernabéu, la casa del rey de la competición.

Durante toda la jornada los aficionados del Unión Berlín han estado por las calles de Madrid, pero no han generado ningún incidente. A pesar de la gran afluencia de seguidores germanos, la convivencia fue excelente y no generaron ningún tipo de conflicto.

La afición del Unión Berlín, controlados

Cerca de 1.700 efectivos han velado por la seguridad durante el partido de la Champions entre el Real Madrid y el Unión Berlín, que se celebra a las 18:45 horas y al que se espera que acudan cerca de 4.400 aficionados alemanes.

Según informó este martes la Delegación del Gobierno en Madrid, en el operativo participarán un total de 1.688 agentes de la Policía Nacional, de la Policía Municipal de Madrid, sanitarios del SAMUR-Protección Civil, Bomberos, miembros de la Cruz Roja y vigilantes de seguridad del club madrileño.

Agentes de las unidades de Intervención Policial (UIP), de Caballería y de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional han sido los encargados de vigilar las zonas aledañas al estadio Santiago Bernabéu.

Para este encuentro, el Real Madrid ha vendido cerca de 69.000 entradas, de las que 4.400 corresponden a los aficionados del Union Berlin. Para agilizar el trabajo de los agentes, la Delegación de Gobierno ha recomendado a todos los espectadores que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.L

La gran oportunidad del Unión Berlín

El inicio del Unión Berlín en la Bundesliga no ha sido tan sólido como la pasada campaña, por lo que su estreno en la élite europea podría servir de punto de inflexión para olvidar ese irregular arranque. Precisamente, cayó en las dos jornadas más recientes, ante el RB Leipzig (1-3) y el Wolfsburgo (2-1), para llegar con más dudas de las convenientes a una plaza ya de por sí complicada.

Urs Fischer vio como el mercado de verano no debilitó su alegre y atractivo proyecto, incluso incorporando piezas con experiencia en la competición, como Robin Gosens, ex del Atalanta e Inter. El alemán y el croata Juranovic serán los dos puñales del 3-5-2 característico del Union Berlin, con la velocidad de David Datro Fofana como amenaza en ataque. Aunque no viene siendo titular, el técnico sí podría optar por la experiencia del central italiano Leonardo Bonucci, acostumbrado a este tipo de duelos.